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"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022
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"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ
"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022
"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ
"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T09:04
2022-11-28T09:04
экономика
европа
северный поток
северный поток — 2
газпром
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", подававших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", говорят источники "Ъ", знакомые с планами компании", - пишет газета.Отмечается, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует. При необходимости оно может быть введено в эксплуатацию в короткие сроки, уточняет газета.Издание напоминает, что на момент взрывов оба газопровода не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа, поскольку, по данным "Газпрома", турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций. "Северный поток — 2" так и не был введен в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство было завершено в сентябре 2021 года, пишет газета.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832450731.html
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
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экономика, европа, северный поток, северный поток — 2, газпром, авария на "северных потоках"
Экономика, Европа, Северный поток, Северный поток — 2, Газпром, Авария на "Северных потоках"
09:04 28.11.2022
 
"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ

Ъ: "Газпром" хочет законсервировать оборудование на станциях "Портовая" и "Славянская"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:03
В Кремле ответили на вопрос о перспективах ремонта "Северных потоков"
"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", подававших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", говорят источники "Ъ", знакомые с планами компании", - пишет газета.
Отмечается, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует. При необходимости оно может быть введено в эксплуатацию в короткие сроки, уточняет газета.
Издание напоминает, что на момент взрывов оба газопровода не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа, поскольку, по данным "Газпрома", турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций. "Северный поток — 2" так и не был введен в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство было завершено в сентябре 2021 года, пишет газета.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:00
В Германии пытаются свалить на Россию подрыв "Северного потока"
 
ЭкономикаЕвропаСеверный потокСеверный поток — 2ГазпромАвария на "Северных потоках"
 
 
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