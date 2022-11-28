https://ria.ru/20221128/gazoprovod-1834668054.html

"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ

"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2022

"Газпром" хочет законсервировать оборудование "Северных потоков", пишут СМИ

"Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T09:04

2022-11-28T09:04

2022-11-28T09:04

экономика

европа

северный поток

северный поток — 2

газпром

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток"."Газпром" намерен законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", подававших газ в трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", говорят источники "Ъ", знакомые с планами компании", - пишет газета.Отмечается, что после консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки "Газпром" не планирует. При необходимости оно может быть введено в эксплуатацию в короткие сроки, уточняет газета.Издание напоминает, что на момент взрывов оба газопровода не осуществляли коммерческих поставок газа в Европу. Поставки по "Северному потоку" были остановлены 31 августа, поскольку, по данным "Газпрома", турбины производства Siemens на станции "Портовая" вышли из строя из-за отсутствия должного технического обслуживания вследствие санкций. "Северный поток — 2" так и не был введен в коммерческую эксплуатацию, хотя его строительство было завершено в сентябре 2021 года, пишет газета.

https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832450731.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, северный поток, северный поток — 2, газпром, авария на "северных потоках"