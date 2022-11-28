https://ria.ru/20221128/gaz-1834844927.html

"Газпром" проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии, заявил Додон

"Газпром" проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 28.11.2022

"Газпром" проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у "Газпрома" есть повод прекратить поставки газа в республику, но он этого не делает, что можно расценивать как... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:01

2022-11-28T18:01

2022-11-28T18:01

жкх

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у "Газпрома" есть повод прекратить поставки газа в республику, но он этого не делает, что можно расценивать как дружеский жест."Молдовагаз" к понедельнику устранил нарушения по оплате российского газа, "осевшего" на территории Украины и "Газпром" решил не снижать подачу газа на станцию "Суджа" для транзита в Молдавию"Для меня принципиально важно дружить со всеми. Я уже говорил ранее и повторю: Россия - наш стратегический партнер. Россия неоднократно показывала, что она друг народа Молдавии. То, что "Газпром", имея повод, не отключает нас от газа, - это тоже дружественный жест по отношению к Молдавии", - заявил Додон журналистами.Российская компания 22 ноября сообщила, что объем газа, подаваемый через Украину в Молдавию, превышает физический объем, передаваемый на украино-молдавской границе. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что на Украине остается тот объем газа, который является резервами Молдавии. "Нафтогаз Украины" сообщил, что разница связана с механизмом "виртуального реверса". "Газпром" заявил, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину с 10.00 мск 28 ноября сократит подачу газа на станцию "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221128/gaz-1834682668.html

https://ria.ru/20221128/gaz-1834760544.html

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жкх, игорь додон, молдавия, украина, россия, газпром, молдовагаз, экономика