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"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь - РИА Новости, 28.11.2022
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"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь
"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь - РИА Новости, 28.11.2022
"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь
"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" выросший до 41,9 миллиона долларов авансовый платеж за поставки газа в ноябре с учетом выросшего почти вдвое объема... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:38
2022-11-28T11:38
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
украина
природный газ
в мире
россия
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" выросший до 41,9 миллиона долларов авансовый платеж за поставки газа в ноябре с учетом выросшего почти вдвое объема потребления, сообщил глава компании Вадим Чебан."Газпром" ранее в понедельник сообщил, что "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате российского газа, переведя средства за "осевшие" на территории Украины объемы, поэтому подачу газа на станцию "Суджа" для транзита в Молдавию решено не снижать. Однако российская компания напомнила Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате.До 21 ноября "Молдовагаз" обеспечил перечисление "Газпрому" аванса в размере 50% от стоимости природного газа за ноябрь в размере 21,41 миллионов долларов. Однако затем объем поставки природного газа увеличился с 52,11 миллиона до 102,0 миллиона кубометров, соответственно, больше стала и сумма аванса, разница между уже переведенной суммой и той, что нужно было оплатить, составила 20,49 миллиона долларов, разъяснил Чебан. Фактически, это превратилось в задолженность по авансовому платежу."Хочу сообщить, что АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление ПАО "Газпром" указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа", - написал глава "Молдовагаза" в своем Telegram-канале.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
https://ria.ru/20221128/gaz-1834682668.html
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, украина, природный газ, в мире, россия
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Украина, Природный газ, В мире, Россия
11:38 28.11.2022
 
"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь

"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрьские поставки газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" выросший до 41,9 миллиона долларов авансовый платеж за поставки газа в ноябре с учетом выросшего почти вдвое объема потребления, сообщил глава компании Вадим Чебан.
"Газпром" ранее в понедельник сообщил, что "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате российского газа, переведя средства за "осевшие" на территории Украины объемы, поэтому подачу газа на станцию "Суджа" для транзита в Молдавию решено не снижать. Однако российская компания напомнила Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 10:35
"Молдовагаз" устранил нарушение по оплате поставок газа в ноябре
До 21 ноября "Молдовагаз" обеспечил перечисление "Газпрому" аванса в размере 50% от стоимости природного газа за ноябрь в размере 21,41 миллионов долларов. Однако затем объем поставки природного газа увеличился с 52,11 миллиона до 102,0 миллиона кубометров, соответственно, больше стала и сумма аванса, разница между уже переведенной суммой и той, что нужно было оплатить, составила 20,49 миллиона долларов, разъяснил Чебан. Фактически, это превратилось в задолженность по авансовому платежу.
"Хочу сообщить, что АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление ПАО "Газпром" указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа", - написал глава "Молдовагаза" в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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