https://ria.ru/20221128/gaz-1834705986.html

"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь

"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь - РИА Новости, 28.11.2022

"Молдовагаз" доплатил "Газпрому" 20,5 миллиона долларов аванса за ноябрь

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" выросший до 41,9 миллиона долларов авансовый платеж за поставки газа в ноябре с учетом выросшего почти вдвое объема... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T11:38

2022-11-28T11:38

2022-11-28T11:38

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

украина

природный газ

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23739d8cc36bb93a92b5d8f8f04aa4a3.jpg

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" выросший до 41,9 миллиона долларов авансовый платеж за поставки газа в ноябре с учетом выросшего почти вдвое объема потребления, сообщил глава компании Вадим Чебан."Газпром" ранее в понедельник сообщил, что "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате российского газа, переведя средства за "осевшие" на территории Украины объемы, поэтому подачу газа на станцию "Суджа" для транзита в Молдавию решено не снижать. Однако российская компания напомнила Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате.До 21 ноября "Молдовагаз" обеспечил перечисление "Газпрому" аванса в размере 50% от стоимости природного газа за ноябрь в размере 21,41 миллионов долларов. Однако затем объем поставки природного газа увеличился с 52,11 миллиона до 102,0 миллиона кубометров, соответственно, больше стала и сумма аванса, разница между уже переведенной суммой и той, что нужно было оплатить, составила 20,49 миллиона долларов, разъяснил Чебан. Фактически, это превратилось в задолженность по авансовому платежу."Хочу сообщить, что АО "Молдовагаз" обеспечило перечисление ПАО "Газпром" указанной задолженности, тем самым исполнив свои платежные обязательства по авансу (по новым объемам) перед поставщиком природного газа", - написал глава "Молдовагаза" в своем Telegram-канале.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221128/gaz-1834682668.html

https://ria.ru/20221127/gaz-1834529145.html

молдавия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, украина, природный газ, в мире, россия