https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834895302.html

Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы

Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы - РИА Новости, 28.11.2022

Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы

США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T22:43

2022-11-28T22:43

2022-11-28T23:21

в мире

владимир зеленский

украина

франция

европа

сша

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!" — подчеркнул француз.По мнению Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их "активными соучастниками этой бойни". Он призвал европейское сообщество проснуться.Ранее депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что Париж должен прекратить поставки оружия Зеленскому, потому что последний стремится начать третью мировую войну.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html

https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html

украина

франция

европа

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, франция, европа, сша