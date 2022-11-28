Рейтинг@Mail.ru
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221128/frantsiya-1834895302.html
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы - РИА Новости, 28.11.2022
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы
США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter лидер французского движения... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T22:43
2022-11-28T23:21
в мире
владимир зеленский
украина
франция
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832804042_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_06f4699fab4383b0ca843177b6da6709.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо."Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!" — подчеркнул француз.По мнению Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их "активными соучастниками этой бойни". Он призвал европейское сообщество проснуться.Ранее депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что Париж должен прекратить поставки оружия Зеленскому, потому что последний стремится начать третью мировую войну.Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834807103.html
https://ria.ru/20221128/germaniya-1834864553.html
украина
франция
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832804042_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4978b8d1d1fc30a89aee79dce060dcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, франция, европа, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Франция, Европа, США
22:43 28.11.2022 (обновлено: 23:21 28.11.2022)
 
Во Франции одним словом описали последствия конфликта на Украине для Европы

Французский политик Филиппо: Европа поплатится триллионами евро за решение помогать Киеву

© AFP 2022 / Ludovic MarinВечерний Париж
Вечерний Париж - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Вечерний Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется "суицидом", написал в Twitter лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США!" — подчеркнул француз.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 16:20
Британцы забили тревогу из-за нового решения по Украине
По мнению Филиппо, Вашингтон пролоббировал американские интересы среди европейских лидеров и сделал их "активными соучастниками этой бойни". Он призвал европейское сообщество проснуться.
Ранее депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что Париж должен прекратить поставки оружия Зеленскому, потому что последний стремится начать третью мировую войну.
Глава МИД Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 19:26Специальная военная операция на Украине
СМИ: Германия столкнулась с неожиданной проблемой из-за поставок оружия ВСУ
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала