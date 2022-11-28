https://ria.ru/20221128/forum-1834821125.html
Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР
Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР - РИА Новости, 28.11.2022
Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР
4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий в воскресенье открылся в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:55
2022-11-28T16:55
2022-11-28T16:55
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий в воскресенье открылся в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).К мероприятию, главной темой которого является "Открытость, доверие и сотрудничество", присоединились более 300 экспертов, ученых, представителей международных организаций и предпринимателей из более чем 20 стран. Среди них семь лауреатов Нобелевской премии и более 60 китайских и иностранных академиков.Участники форума в смешанном формате обсудят вопросы, касающиеся научно-технических инноваций и устойчивого развития в области фундаментальных наук, изменения климата, цифровой экономики и “зеленых” инноваций.Президент Академии наук Китая Хоу Цзяньго отметил, что АНК надеется на сотрудничество с еще большим числом научно-исследовательских учреждений и исследователей, чтобы совместно изучать неизведанный мир и осуществлять технологические преобразования.Мероприятие организовано Научно-техническим обществом Китая, АНК, Инженерной академией Китая и правительством провинции Сычуань.
https://ria.ru/20221026/forum-1826965278.html
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китай, сычуань
Россия-Китай: Главное, Китай, Сычуань
МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий в воскресенье открылся в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
К мероприятию, главной темой которого является "Открытость, доверие и сотрудничество", присоединились более 300 экспертов, ученых, представителей международных организаций и предпринимателей из более чем 20 стран. Среди них семь лауреатов Нобелевской премии и более 60 китайских и иностранных академиков.
Участники форума в смешанном формате обсудят вопросы, касающиеся научно-технических инноваций и устойчивого развития в области фундаментальных наук, изменения климата, цифровой экономики и “зеленых” инноваций.
Президент Академии наук Китая Хоу Цзяньго отметил, что АНК надеется на сотрудничество с еще большим числом научно-исследовательских учреждений и исследователей, чтобы совместно изучать неизведанный мир и осуществлять технологические преобразования.
Мероприятие организовано Научно-техническим обществом Китая, АНК, Инженерной академией Китая и правительством провинции Сычуань.