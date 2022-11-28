https://ria.ru/20221128/forum-1834821125.html

Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР

Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР - РИА Новости, 28.11.2022

Всемирный форум по развитию науки и технологий открылся на юго-западе КНР

4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий в воскресенье открылся в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:55

2022-11-28T16:55

2022-11-28T16:55

россия-китай: главное

китай

сычуань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834819996_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_8ea451fc92977b890abf3f315a1ecf53.jpg

МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". 4-й Всемирный форум по развитию науки и технологий в воскресенье открылся в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).К мероприятию, главной темой которого является "Открытость, доверие и сотрудничество", присоединились более 300 экспертов, ученых, представителей международных организаций и предпринимателей из более чем 20 стран. Среди них семь лауреатов Нобелевской премии и более 60 китайских и иностранных академиков.Участники форума в смешанном формате обсудят вопросы, касающиеся научно-технических инноваций и устойчивого развития в области фундаментальных наук, изменения климата, цифровой экономики и “зеленых” инноваций.Президент Академии наук Китая Хоу Цзяньго отметил, что АНК надеется на сотрудничество с еще большим числом научно-исследовательских учреждений и исследователей, чтобы совместно изучать неизведанный мир и осуществлять технологические преобразования.Мероприятие организовано Научно-техническим обществом Китая, АНК, Инженерной академией Китая и правительством провинции Сычуань.

https://ria.ru/20221026/forum-1826965278.html

китай

сычуань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, сычуань