https://ria.ru/20221128/finpodderzhka-1834687724.html

Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик

Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик - РИА Новости, 28.11.2022

Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик

Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:55

2022-11-28T10:55

2022-11-28T10:55

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на Форуме Финансового района, прошедшем в Пекине.Глава Народного банка Китая И Ган отметил, что в этом году страна проводила разумную и более автономную денежно-кредитную политику, ситуация с ценами на фоне высокой инфляции на мировых рынках в Китае оставалась стабильной.Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Го Шуцин заявил о необходимости увеличения финансовой поддержки социальной сферы, в том числе больниц, школ, детских садов, культурных и спортивных учреждений. В ходе форума был подписан ряд документов о сотрудничестве в реализации проектов и опубликованы результаты серии исследований, в том числе "Отчет о развитии финансовых улиц" и "Новый индекс финансового развития".

https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html

китай

пекин

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, пекин