https://ria.ru/20221128/finpodderzhka-1834687724.html
Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик
Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик - РИА Новости, 28.11.2022
Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик
Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:55
2022-11-28T10:55
2022-11-28T10:55
россия-китай: главное
китай
экономика
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_d7598bae65367eaf7df4d68838d3f191.jpg
МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на Форуме Финансового района, прошедшем в Пекине.Глава Народного банка Китая И Ган отметил, что в этом году страна проводила разумную и более автономную денежно-кредитную политику, ситуация с ценами на фоне высокой инфляции на мировых рынках в Китае оставалась стабильной.Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Го Шуцин заявил о необходимости увеличения финансовой поддержки социальной сферы, в том числе больниц, школ, детских садов, культурных и спортивных учреждений. В ходе форума был подписан ряд документов о сотрудничестве в реализации проектов и опубликованы результаты серии исследований, в том числе "Отчет о развитии финансовых улиц" и "Новый индекс финансового развития".
https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110494/30/1104943039_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_442582e2c8f6353205b2bc3ee38c2661.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Пекин