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Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик - РИА Новости, 28.11.2022
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Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик
Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик - РИА Новости, 28.11.2022
Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик
Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:55
2022-11-28T10:55
россия-китай: главное
китай
экономика
пекин
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на Форуме Финансового района, прошедшем в Пекине.Глава Народного банка Китая И Ган отметил, что в этом году страна проводила разумную и более автономную денежно-кредитную политику, ситуация с ценами на фоне высокой инфляции на мировых рынках в Китае оставалась стабильной.Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Го Шуцин заявил о необходимости увеличения финансовой поддержки социальной сферы, в том числе больниц, школ, детских садов, культурных и спортивных учреждений. В ходе форума был подписан ряд документов о сотрудничестве в реализации проектов и опубликованы результаты серии исследований, в том числе "Отчет о развитии финансовых улиц" и "Новый индекс финансового развития".
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китай, экономика, пекин
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Пекин
10:55 28.11.2022
 

Китай увеличит финансовую поддержку реального сектора экономик

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай продолжит наращивать финансовую поддержку реального сектора экономики и предпримет меры для качественного социально-экономического развития, заявили на Форуме Финансового района, прошедшем в Пекине.
Глава Народного банка Китая И Ган отметил, что в этом году страна проводила разумную и более автономную денежно-кредитную политику, ситуация с ценами на фоне высокой инфляции на мировых рынках в Китае оставалась стабильной.
Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Го Шуцин заявил о необходимости увеличения финансовой поддержки социальной сферы, в том числе больниц, школ, детских садов, культурных и спортивных учреждений. В ходе форума был подписан ряд документов о сотрудничестве в реализации проектов и опубликованы результаты серии исследований, в том числе "Отчет о развитии финансовых улиц" и "Новый индекс финансового развития".
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