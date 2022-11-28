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На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании - РИА Новости, 28.11.2022
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На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании
На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании - РИА Новости, 28.11.2022
На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании
Почти 60 судов и образовательных учреждений на Чукотке в понедельник эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщило... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:24
2022-11-28T11:26
происшествия
чукотка
россия
чукотский автономный округ
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Почти 60 судов и образовательных учреждений на Чукотке в понедельник эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщило правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 28 ноября, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании судов и образовательных организаций региона. Их отправили утром на официальную электронную почту Анадырского городского суда", - говорится в сообщении.Сотрудники УФСБ и УМВД России по Чукотке проверили 59 объектов, в том числе 48 образовательных учреждений. Эвакуированы 8097 человек, из которых 6855 - учащиеся. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834679595.html
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происшествия, чукотка, россия, чукотский автономный округ
Происшествия, Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ
11:24 28.11.2022 (обновлено: 11:26 28.11.2022)
 
На Чукотке провели эвакуации после анонимных сообщений о минировании

На Чукотке после сообщений о минировании эвакуировали около 60 судов, школ и детсадов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧукотка
Чукотка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чукотка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя - РИА Новости. Почти 60 судов и образовательных учреждений на Чукотке в понедельник эвакуировали из-за анонимных сообщений о "минировании", угрозы не подтвердились, сообщило правительство региона.
"Массовые эвакуации прошли сегодня, 28 ноября, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании судов и образовательных организаций региона. Их отправили утром на официальную электронную почту Анадырского городского суда", - говорится в сообщении.
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В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования
Сотрудники УФСБ и УМВД России по Чукотке проверили 59 объектов, в том числе 48 образовательных учреждений. Эвакуированы 8097 человек, из которых 6855 - учащиеся. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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