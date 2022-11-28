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В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования - РИА Новости, 28.11.2022
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В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования
В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования - РИА Новости, 28.11.2022
В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования
В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами "минирования", в пяти из них проходит эвакуация, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:18
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происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами "минирования", в пяти из них проходит эвакуация, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."Во все районные суды, а их в Москве 35, поступили сообщения с угрозой "минирования", эвакуация уже началась в Перовском, Чертановском, Останкинском, Тимирязевском и Кузьминском судах", - сказал собеседник агентства.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
10:18 28.11.2022 (обновлено: 10:29 28.11.2022)
 
В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования

В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования, в пяти проходит эвакуация

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами "минирования", в пяти из них проходит эвакуация, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.
"Во все районные суды, а их в Москве 35, поступили сообщения с угрозой "минирования", эвакуация уже началась в Перовском, Чертановском, Останкинском, Тимирязевском и Кузьминском судах", - сказал собеседник агентства.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:37
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ
 
ПроисшествияМоскваМосковский городской суд
 
 
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