https://ria.ru/20221128/evakuatsiya-1834679595.html

В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования

В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования - РИА Новости, 28.11.2022

В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования

В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами "минирования", в пяти из них проходит эвакуация, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:18

2022-11-28T10:18

2022-11-28T10:29

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами "минирования", в пяти из них проходит эвакуация, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников."Во все районные суды, а их в Москве 35, поступили сообщения с угрозой "минирования", эвакуация уже началась в Перовском, Чертановском, Останкинском, Тимирязевском и Кузьминском судах", - сказал собеседник агентства.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html

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происшествия, москва, московский городской суд