https://ria.ru/20221128/energoseti-1834901756.html
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей - РИА Новости, 28.11.2022
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:27
2022-11-28T23:27
2022-11-28T23:56
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
джон кирби
денис шмыгаль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби."Мы взаимодействуем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, конечно, работаем в рамках различных структур этой администрации, чтобы получить запчасти, трансформаторы, всевозможные материалы, которые нужны, чтобы эти системы вновь начали функционировать, чтобы в большей части Украины было восстановлено энерго- и, разумеется, водоснабжение", - сообщил он на брифинге в Белом доме."Мы работаем над этим очень, очень напряженно вместе с союзниками и партнерами", - добавил он.По словам Кирби, часть поставок будет организована из США, но из-за "уникально европейского характера" энергосистемы Украины многое придется искать в других странах.Чиновник осудил действия России, заявив, что целью ударов является преимущественного гражданская инфраструктура, а их последствия ощущают на себе прежде всего мирные жители.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, джон кирби, денис шмыгаль, россия
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Джон Кирби, Денис Шмыгаль, Россия
23:27 28.11.2022 (обновлено: 23:56 28.11.2022)
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
Белый дом: США и союзники работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы взаимодействуем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, конечно, работаем в рамках различных структур этой администрации, чтобы получить запчасти, трансформаторы, всевозможные материалы, которые нужны, чтобы эти системы вновь начали функционировать, чтобы в большей части Украины было восстановлено энерго- и, разумеется, водоснабжение", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
"Мы работаем над этим очень, очень напряженно вместе с союзниками и партнерами", - добавил он.
По словам Кирби, часть поставок будет организована из США, но из-за "уникально европейского характера" энергосистемы Украины многое придется искать в других странах.
Чиновник осудил действия России
, заявив, что целью ударов является преимущественного гражданская инфраструктура, а их последствия ощущают на себе прежде всего мирные жители.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву
не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.