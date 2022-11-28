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США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей - РИА Новости, 28.11.2022
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей
США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T23:27
2022-11-28T23:56
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
джон кирби
денис шмыгаль
россия
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби."Мы взаимодействуем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, конечно, работаем в рамках различных структур этой администрации, чтобы получить запчасти, трансформаторы, всевозможные материалы, которые нужны, чтобы эти системы вновь начали функционировать, чтобы в большей части Украины было восстановлено энерго- и, разумеется, водоснабжение", - сообщил он на брифинге в Белом доме."Мы работаем над этим очень, очень напряженно вместе с союзниками и партнерами", - добавил он.По словам Кирби, часть поставок будет организована из США, но из-за "уникально европейского характера" энергосистемы Украины многое придется искать в других странах.Чиновник осудил действия России, заявив, что целью ударов является преимущественного гражданская инфраструктура, а их последствия ощущают на себе прежде всего мирные жители.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834588466.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, в мире, украина, джон кирби, денис шмыгаль, россия
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Джон Кирби, Денис Шмыгаль, Россия
23:27 28.11.2022 (обновлено: 23:56 28.11.2022)
 
США работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей

Белый дом: США и союзники работают над поставками на Украину оборудования для энергосетей

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. США напряженно работают с союзниками над организацией поставок на Украину оборудования для восстановления энергосетей, которые пострадали от российских ударов, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы взаимодействуем с нашими союзниками и партнерами по всему миру и, конечно, работаем в рамках различных структур этой администрации, чтобы получить запчасти, трансформаторы, всевозможные материалы, которые нужны, чтобы эти системы вновь начали функционировать, чтобы в большей части Украины было восстановлено энерго- и, разумеется, водоснабжение", - сообщил он на брифинге в Белом доме.
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"Мы работаем над этим очень, очень напряженно вместе с союзниками и партнерами", - добавил он.
По словам Кирби, часть поставок будет организована из США, но из-за "уникально европейского характера" энергосистемы Украины многое придется искать в других странах.
Чиновник осудил действия России, заявив, что целью ударов является преимущественного гражданская инфраструктура, а их последствия ощущают на себе прежде всего мирные жители.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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