https://ria.ru/20221128/elka-1834890235.html
В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией
В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией - РИА Новости, 28.11.2022
В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией
В Киеве приняли решение не украшать новогоднюю елку Украины иллюминацией в целях экономии электроэнергии, ее нагрузка в день составляла бы два процента к... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:58
2022-11-28T21:58
2022-11-28T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
денис шмыгаль
киев
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жкх
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Киеве приняли решение не украшать новогоднюю елку Украины иллюминацией в целях экономии электроэнергии, ее нагрузка в день составляла бы два процента к дефициту столицы, сообщили в украинской энергокомпании YASNO.По информации компании, сияние елки в течение одного дня добавляет 5,96 МВт нагрузки на электросеть, а это целых два процента к существующему дефициту в столице, что сравнимо с объемом электроэнергии двенадцати многоэтажных домов за один час.Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. По словам мэра Киева Виталия Кличко, новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221128/energetika-1834883589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, киев, украина, россия, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Россия, ЖКХ
В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией
YASNO: главную елку Украины не будут украшать иллюминацией в целях экономии электроэнергии
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Киеве приняли решение не украшать новогоднюю елку Украины иллюминацией в целях экономии электроэнергии, ее нагрузка в день составляла бы два процента к дефициту столицы, сообщили в украинской энергокомпании YASNO.
"Сегодня была поставлена точка в спорах по установлению главной елки страны... Мы радуемся решению об отсутствии иллюминаций на ней. Потому что это означает, что удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на сеть. А, следовательно, и уменьшить количество потребностей для отключения электроэнергии", - приводит текст сообщения компании издание "УНН".
По информации компании, сияние елки в течение одного дня добавляет 5,96 МВт нагрузки на электросеть, а это целых два процента к существующему дефициту в столице, что сравнимо с объемом электроэнергии двенадцати многоэтажных домов за один час.
Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. По словам мэра Киева Виталия Кличко, новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.