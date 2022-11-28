https://ria.ru/20221128/elka-1834890235.html

В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией

В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией - РИА Новости, 28.11.2022

В Киеве решили не украшать главную елку Украины иллюминацией

В Киеве приняли решение не украшать новогоднюю елку Украины иллюминацией в целях экономии электроэнергии, ее нагрузка в день составляла бы два процента к... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T21:58

2022-11-28T21:58

2022-11-28T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Киеве приняли решение не украшать новогоднюю елку Украины иллюминацией в целях экономии электроэнергии, ее нагрузка в день составляла бы два процента к дефициту столицы, сообщили в украинской энергокомпании YASNO.По информации компании, сияние елки в течение одного дня добавляет 5,96 МВт нагрузки на электросеть, а это целых два процента к существующему дефициту в столице, что сравнимо с объемом электроэнергии двенадцати многоэтажных домов за один час.Подготовка к установке новогодней елки началась в Киеве в ноябре. По словам мэра Киева Виталия Кличко, новогодние елки установят во многих районах Киева, однако массовых гуляний не будет.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221128/energetika-1834883589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виталий кличко, денис шмыгаль, киев, украина, россия, жкх