https://ria.ru/20221128/elektrichestvo-1834722477.html

В Нижегородской области произошли новые отключения света из-за непогоды

В Нижегородской области произошли новые отключения света из-за непогоды - РИА Новости, 28.11.2022

В Нижегородской области произошли новые отключения света из-за непогоды

Число жителей Нижегородской области, остающихся без электроснабжения после ледяного дождя, за сутки сократилось почти на 3,5 тысячи человек, при этом имели... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:31

2022-11-28T12:31

2022-11-28T12:31

происшествия

нижегородская область

жкх

россия

электричество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Число жителей Нижегородской области, остающихся без электроснабжения после ледяного дождя, за сутки сократилось почти на 3,5 тысячи человек, при этом имели место и новые отключения, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что к утру 27 ноября без электроснабжения в Нижегородской области оставалось 56 населенных пунктов в Павловском, Дальнеконстантиновском и Богородском округах с численностью населения менее 5 тысяч человек."По состоянию на 10.00 28 ноября электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах Нижегородской области, за минувшие сутки появлялись и новые отключения. Без электроэнергии остаются 18 населенных пунктов с численностью населения более 1000 человек в Богородском муниципальном округе. Речь идет о полных и частичных отключениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что за весь период аварийно-восстановительных работ заменено 117 опор, выправлено 26 опор, устранено 437 обрывов, проведено 1307 мероприятий по снятию веток с проводов и вырубке деревьев, вырублены деревья в 2074 пролетах, расчищена трасса высоковольтных линий в 656 пролетах.Продолжаются работы по восстановлению проводов, замене опор и расчистке от деревьев на одной линии электропередачи."В целях временного обеспечения электроэнергией в пострадавших населенных пунктах на данный момент установлено более 50 подвижных источников электроснабжения. В наиболее пострадавших населенных пунктах продолжают функционировать пункты обогрева. Власти муниципальных округов продолжают собирать обратную связь от населения и обеспечивать водой, предметами первой необходимости. Работа по восстановлению продолжается в круглосуточном режиме", - подчеркивается в сообщении.Ледяной дождь накрыл Нижегородскую область поздно вечером 22 ноября. Тротуар покрылся ледяной коркой, машины– ледяным панцирем, деревья стали падать от тяжести намерзшего льда. Без света остались 120 тысяч человек. В регионе шестые сутки ведутся аварийно-восстановительные работы. На территории 14 городов и районов введен режим ЧС межмуниципального характера.

https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html

https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html

https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, жкх, россия, электричество