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В нескольких областях Украины жители остались без света - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/elektrichestvo-1834704830.html
В нескольких областях Украины жители остались без света
В нескольких областях Украины жители остались без света - РИА Новости, 28.11.2022
В нескольких областях Украины жители остались без света
Электроснабжение в Волынской области Украины подается только 30% жителей, Черновицкая область получает менее 40% от потребности в энергии, сообщают местные... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T11:35
2022-11-28T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
украина
волынская область
черновицкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается только 30% жителей, Черновицкая область получает менее 40% от потребности в энергии, сообщают местные власти."В Волынской области запитаны 30% потребителей. Это связано с дефицитом мощности в объединенной энергетической системе Украины и применением аварийных графиков отключений во многих регионах", - написал глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале. Он добавил, что при этом электроснабжение подается на все объекты критической инфраструктуры – больницы, канализационные насосные станции, водозаборы, котельные.В свою очередь глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что область получает менее 40% от потребности в мощности, значительная часть которой идет на обеспечение жизнедеятельности критически важных инфраструктурных объектов."При такой нагрузке невозможно гарантировать соблюдение любых графиков. Графики почасовых отключений временно не действуют. Учитывая объемы предыдущих разрушений, следующие несколько дней будут тяжелыми", - написал Запаранюк в своем Telegram-канале.Ранее "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 20%.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, волынская область, черновицкая область, вооруженные силы рф, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Волынская область, Черновицкая область, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
11:35 28.11.2022
 
В нескольких областях Украины жители остались без света

В нескольких областях Украины жители остались без света из-за дефицита мощностей

© AP Photo / Andrew KravchenkoНеосвещенный Киев
Неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается только 30% жителей, Черновицкая область получает менее 40% от потребности в энергии, сообщают местные власти.
"В Волынской области запитаны 30% потребителей. Это связано с дефицитом мощности в объединенной энергетической системе Украины и применением аварийных графиков отключений во многих регионах", - написал глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале. Он добавил, что при этом электроснабжение подается на все объекты критической инфраструктуры – больницы, канализационные насосные станции, водозаборы, котельные.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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В свою очередь глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что область получает менее 40% от потребности в мощности, значительная часть которой идет на обеспечение жизнедеятельности критически важных инфраструктурных объектов.
"При такой нагрузке невозможно гарантировать соблюдение любых графиков. Графики почасовых отключений временно не действуют. Учитывая объемы предыдущих разрушений, следующие несколько дней будут тяжелыми", - написал Запаранюк в своем Telegram-канале.
Ранее "Укрэнерго" сообщало, что дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 20%.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
Вчера, 09:12Специальная военная операция на Украине
В Киеве продолжатся экстренные отключения света
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДенис ШмыгальУкраинаВолынская областьЧерновицкая областьВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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