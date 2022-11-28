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В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов в сенат США - РИА Новости, 28.11.2022
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В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов в сенат США
В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов в сенат США - РИА Новости, 28.11.2022
В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов в сенат США
В американском штате Джорджия началось раннее голосование в рамках второго тура выборов за последнее кресло в сенат, сообщил президент США Джо Байден на своей... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T03:01
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в мире
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. В американском штате Джорджия началось раннее голосование в рамках второго тура выборов за последнее кресло в сенат, сообщил президент США Джо Байден на своей странице в Twitter."Джорджия: ранее голосование второго тура уже идет", — написал он.Джорджия стала единственным американским штатом, где ни демократический, ни республиканский кандидаты не смогли достичь порога в 50 процентов голосов, необходимого для определения победителя.Согласно данным информационного портала IWillVote, который предоставляет информацию об организации американских выборов, раннее голосование пока доступно в некоторых округах Джорджии, его полностью запустят с 28 ноября по 2 декабря. Единый день голосования назначен на 6 декабря.По итогам промежуточных выборов в сенат США, согласно прогнозу телеканала CNN, демократическая партия получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам достаточно этого количества мандатов, поскольку большинство им обеспечивает вице-президент Камала Харрис, которая и возглавляет сенат.
https://ria.ru/20221126/vybory-1834490198.html
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в мире, джо байден, камала харрис, джорджия, сша, невада
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Джорджия, США, Невада
03:01 28.11.2022 (обновлено: 07:25 28.11.2022)
 
В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов в сенат США

В Джорджии началось раннее голосование второго тура выборов за последнее кресло в сенат

© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии
Сторонники Демократической партии - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. В американском штате Джорджия началось раннее голосование в рамках второго тура выборов за последнее кресло в сенат, сообщил президент США Джо Байден на своей странице в Twitter.
"Джорджия: ранее голосование второго тура уже идет", — написал он.
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Джорджия стала единственным американским штатом, где ни демократический, ни республиканский кандидаты не смогли достичь порога в 50 процентов голосов, необходимого для определения победителя.
Согласно данным информационного портала IWillVote, который предоставляет информацию об организации американских выборов, раннее голосование пока доступно в некоторых округах Джорджии, его полностью запустят с 28 ноября по 2 декабря. Единый день голосования назначен на 6 декабря.
По итогам промежуточных выборов в сенат США, согласно прогнозу телеканала CNN, демократическая партия получает 50 мест и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам достаточно этого количества мандатов, поскольку большинство им обеспечивает вице-президент Камала Харрис, которая и возглавляет сенат.
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В миреДжо БайденКамала ХаррисДжорджияСШАНевада
 
 
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