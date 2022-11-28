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В Подмосковье перекрыли движение по Горьковскому шоссе - РИА Новости, 28.11.2022
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В Подмосковье перекрыли движение по Горьковскому шоссе
В Подмосковье перекрыли движение по Горьковскому шоссе - РИА Новости, 28.11.2022
В Подмосковье перекрыли движение по Горьковскому шоссе
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на Горьковском шоссе в Ногинске, движение по шоссе полностью перекрыто, сообщили в Telegram-канале столичного РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:27
2022-11-28T17:28
происшествия
авто
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на Горьковском шоссе в Ногинске, движение по шоссе полностью перекрыто, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На трассе М7 "Волга" (Горьковское шоссе, г. Ногинск, Выездная улица, 1А) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Горьковскому шоссе полностью перекрыто.
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ногинск
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происшествия, авто, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
17:27 28.11.2022 (обновлено: 17:28 28.11.2022)
 
В Подмосковье перекрыли движение по Горьковскому шоссе

В Подмосковье на Горьковском шоссе перекрыли движение из-за столкновения двух грузовиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на Горьковском шоссе в Ногинске, движение по шоссе полностью перекрыто, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На трассе М7 "Волга" (Горьковское шоссе, г. Ногинск, Выездная улица, 1А) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по Горьковскому шоссе полностью перекрыто.
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ПроисшествияАвтоНогинскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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