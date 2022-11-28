14:36 28.11.2022 (обновлено: 16:23 28.11.2022)
Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении
Прокуратура Москвы: женщина, задавившая мать и ребенка, была в наркотическом опьянении
© Фото : Прокуратура МосквыНа улице Свободы водитель автомобиля "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми
На улице Свободы водитель автомобиля "Киа" не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Водитель, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ЧП была в наркотическом опьянении, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.
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"По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по пункту "а" части шестой статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", — говорится в сообщении.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Если до результатов экспертизы водителю грозило до семи лет заключения, то теперь — до пятнадцати.
"В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и судом с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснила журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
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