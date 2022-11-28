https://ria.ru/20221128/dtp-1834765100.html

Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении

Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении - РИА Новости, 28.11.2022

Водитель, сбившая мать и ребенка в Москве, была в наркотическом опьянении

Водитель, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ЧП была в наркотическом опьянении, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:36

2022-11-28T14:36

2022-11-28T16:23

происшествия

москва

россия

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834778197_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_e73ccc6d1a19b9da5226ae5d76dd3b01.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Водитель, насмерть сбившая мать и ребенка на северо-западе Москвы, в момент ЧП была в наркотическом опьянении, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Авария произошла накануне на улице Свободы. По предварительным данным полиции, водитель Kia, не справившись с управлением, выехала на тротуар и наехала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй выжил, но с травмами оказался в больнице."По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по пункту "а" части шестой статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", — говорится в сообщении.Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет. Если до результатов экспертизы водителю грозило до семи лет заключения, то теперь — до пятнадцати."В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и судом с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснила журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

https://ria.ru/20221127/dtp-1834582512.html

https://ria.ru/20221128/dtp-1834688237.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, kia rio