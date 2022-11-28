https://ria.ru/20221128/dsnv-1834859365.html
Россия предложит США новые даты заседания комиссии по ДСНВ
Россия предложит США новые даты заседания комиссии по ДСНВ - РИА Новости, 28.11.2022
Россия предложит США новые даты заседания комиссии по ДСНВ
Россия уведомила США, что предложит новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:00
2022-11-28T19:00
2022-11-28T19:17
россия
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в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия уведомила США, что предложит новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили РИА Новости в американском посольстве в Москве.Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее заявили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок."Российская сторона уведомила США, что в одностороннем порядке откладывает проведение заседания и предложит новые даты его проведения", - сказал собеседник агентства в посольстве.В американской дипмиссии отметили, что "США готовы провести встречу как можно скорее, поскольку продолжение инспекций по договору является приоритетом для поддержания договора в качестве инструмента стабильности".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что вопрос о возобновлении инспекций по договору будет одной из тем предстоящего заседания комиссии.В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Соединенных Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834779299.html
https://ria.ru/20221128/ssha-1834822047.html
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834857260.html
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россия, сша, в мире
19:00 28.11.2022 (обновлено: 19:17 28.11.2022)
Россия предложит США новые даты заседания комиссии по ДСНВ
Россия уведомила США, что предложит новые даты для отложенного заседания комиссии по ДСНВ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия уведомила США, что предложит новые даты проведения двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили РИА Новости в американском посольстве в Москве.
Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря. В российском МИД ранее заявили РИА Новости, что заседание переносится на более поздний срок.
"Российская сторона уведомила США, что в одностороннем порядке откладывает проведение заседания и предложит новые даты его проведения", - сказал собеседник агентства в посольстве.
В американской дипмиссии отметили, что "США готовы провести встречу как можно скорее, поскольку продолжение инспекций по договору является приоритетом для поддержания договора в качестве инструмента стабильности".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
заявлял РИА Новости, что вопрос о возобновлении инспекций по договору будет одной из тем предстоящего заседания комиссии.
В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Соединенных Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге
. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.