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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T18:40

2022-11-28T18:40

2022-11-28T18:49

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк