Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/donetsk-1834856091.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:40
2022-11-28T18:49
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592473_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_077084b33499802f002014f2836095a4.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834592473_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_6413ff7991abc5d6c59f3d39df46757f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
18:40 28.11.2022 (обновлено: 18:49 28.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитый уличный фонарь в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала