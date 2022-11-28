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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:40
2022-11-28T18:40
2022-11-28T18:49
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив по городу шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.25 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города.
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
18:40 28.11.2022 (обновлено: 18:49 28.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка из РСЗО "Град"