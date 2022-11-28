https://ria.ru/20221128/donbass-1834763807.html
Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 28.11.2022
Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Пожилая женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:33
2022-11-28T14:33
2022-11-28T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая мирная горловчанка, 1942 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221128/dnr-1834672214.html
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении пожилой женщины в Гольмовском при обстреле ВСУ