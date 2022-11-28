https://ria.ru/20221128/donbass-1834763807.html

Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР

Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 28.11.2022

Пожилая женщина получила ранение при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР

Пожилая женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:33

2022-11-28T14:33

2022-11-28T14:33

специальная военная операция на украине

происшествия

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Гольмовского в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая мирная горловчанка, 1942 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221128/dnr-1834672214.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько