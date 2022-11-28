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Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе - РИА Новости, 28.11.2022
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Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе - РИА Новости, 28.11.2022
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе
Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:15
2022-11-28T20:15
в мире
игорь додон
марина таубер
владимир плахотнюк
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является недопустимым.Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии 18 ноября изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства."Высшая судебная палата постановила отвергнуть как недопустимый запрос прокуроров, решение является окончательным", говорится в оглашенном решении суда.По словам Додона, появление подобного запроса отражает непрофессионализм прокуроров, которые не имели права опротестовывать первое решение суда. Политик полагает, что власти просто боятся его встреч с народом.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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в мире, игорь додон, марина таубер, владимир плахотнюк, молдавия, псрм
В мире, Игорь Додон, Марина Таубер, Владимир Плахотнюк, Молдавия, ПСРМ
20:15 28.11.2022
 
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе

Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона на свободе

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является недопустимым.
Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии 18 ноября изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
"Высшая судебная палата постановила отвергнуть как недопустимый запрос прокуроров, решение является окончательным", говорится в оглашенном решении суда.
По словам Додона, появление подобного запроса отражает непрофессионализм прокуроров, которые не имели права опротестовывать первое решение суда. Политик полагает, что власти просто боятся его встреч с народом.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 18:46
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров
 
В миреИгорь ДодонМарина ТауберВладимир ПлахотнюкМолдавияПСРМ
 
 
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