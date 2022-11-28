https://ria.ru/20221128/dodon-1834874323.html

Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе

Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе - РИА Новости, 28.11.2022

Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе

Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:15

2022-11-28T20:15

2022-11-28T20:15

в мире

игорь додон

марина таубер

владимир плахотнюк

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является недопустимым.Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии 18 ноября изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства."Высшая судебная палата постановила отвергнуть как недопустимый запрос прокуроров, решение является окончательным", говорится в оглашенном решении суда.По словам Додона, появление подобного запроса отражает непрофессионализм прокуроров, которые не имели права опротестовывать первое решение суда. Политик полагает, что власти просто боятся его встреч с народом.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

https://ria.ru/20221127/dodon-1834607994.html

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в мире, игорь додон, марина таубер, владимир плахотнюк, молдавия, псрм