https://ria.ru/20221128/dodon-1834874323.html
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе - РИА Новости, 28.11.2022
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе
Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:15
2022-11-28T20:15
2022-11-28T20:15
в мире
игорь додон
марина таубер
владимир плахотнюк
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является недопустимым.Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии 18 ноября изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства."Высшая судебная палата постановила отвергнуть как недопустимый запрос прокуроров, решение является окончательным", говорится в оглашенном решении суда.По словам Додона, появление подобного запроса отражает непрофессионализм прокуроров, которые не имели права опротестовывать первое решение суда. Политик полагает, что власти просто боятся его встреч с народом.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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в мире, игорь додон, марина таубер, владимир плахотнюк, молдавия, псрм
В мире, Игорь Додон, Марина Таубер, Владимир Плахотнюк, Молдавия, ПСРМ
Высшая судебная палата Молдавии оставила Додона на свободе
Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона на свободе
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила в понедельник, что запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест является недопустимым.
Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии 18 ноября изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства.
"Высшая судебная палата постановила отвергнуть как недопустимый запрос прокуроров, решение является окончательным", говорится в оглашенном решении суда.
По словам Додона, появление подобного запроса отражает непрофессионализм прокуроров, которые не имели права опротестовывать первое решение суда. Политик полагает, что власти просто боятся его встреч с народом.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер
. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ
, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.