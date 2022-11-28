https://ria.ru/20221128/dnr-1834876579.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:29

2022-11-28T20:29

2022-11-28T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Майорск, по населенному пункту выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, гольмовский, донецкая народная республика, горловка, сцкк