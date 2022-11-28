ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из артиллерии Пантелеймоновку и Гольмовский
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовский, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.27 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Майорск, по населенному пункту выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.