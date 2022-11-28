https://ria.ru/20221128/dnr-1834868471.html

ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое

ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое - РИА Новости, 28.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Гольмовский и Каштановое, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:43

2022-11-28T19:43

2022-11-28T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Гольмовский и Каштановое, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.18 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк