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ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое
ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Гольмовский и Каштановое, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:43
2022-11-28T19:43
2022-11-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, Гольмовский и Каштановое, выпустив по ним в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.15 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 18.18 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 19.10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский и Каштановое
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, Гольмовский и Каштановое