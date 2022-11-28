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Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года

Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года - РИА Новости, 28.11.2022

Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года

Новый детский сад будет построен в микрорайоне "Университетский" города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:52

2022-11-28T10:52

2022-11-28T14:40

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Новый детский сад будет построен в микрорайоне "Университетский" города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, контракт на строительство уже заключен. Застройщик приступил к оформлению разрешительной документации, а городское управление строительства – к подготовительным работам. В садике будет четыре ясельные и десять дошкольных групп. Артамонов отметил, что фасад здания будет выполнен в современном стиле. На территории оборудуют площадки для прогулок и места для занятий спортом, остальное пространство благоустроят и озеленят. "В регионе строится, ремонтируется, реконструируется множество объектов социальной сферы. Благодаря им жизнь липчан становится комфортнее", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221121/byudzhet-1833155161.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецк