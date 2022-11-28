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Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года - РИА Новости, 28.11.2022
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Липецкая область
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Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года
Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года - РИА Новости, 28.11.2022
Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года
Новый детский сад будет построен в микрорайоне "Университетский" города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:52
2022-11-28T14:40
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Новый детский сад будет построен в микрорайоне "Университетский" города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, контракт на строительство уже заключен. Застройщик приступил к оформлению разрешительной документации, а городское управление строительства – к подготовительным работам. В садике будет четыре ясельные и десять дошкольных групп. Артамонов отметил, что фасад здания будет выполнен в современном стиле. На территории оборудуют площадки для прогулок и места для занятий спортом, остальное пространство благоустроят и озеленят. "В регионе строится, ремонтируется, реконструируется множество объектов социальной сферы. Благодаря им жизнь липчан становится комфортнее", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
10:52 28.11.2022 (обновлено: 14:40 28.11.2022)
 

Новый детский сад построят в Липецке к концу следующего года

© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Новый детский сад будет построен в микрорайоне "Университетский" города Липецка к концу 2023 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, контракт на строительство уже заключен. Застройщик приступил к оформлению разрешительной документации, а городское управление строительства – к подготовительным работам. В садике будет четыре ясельные и десять дошкольных групп.
Артамонов отметил, что фасад здания будет выполнен в современном стиле. На территории оборудуют площадки для прогулок и места для занятий спортом, остальное пространство благоустроят и озеленят.
"В регионе строится, ремонтируется, реконструируется множество объектов социальной сферы. Благодаря им жизнь липчан становится комфортнее", – сказал Артамонов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:31Липецкая область
Бюджет Липецкой области в 2023 году будет социально ориентированным
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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