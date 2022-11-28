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На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии
На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии - РИА Новости, 28.11.2022
На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что в поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода ввели режим ЧС. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T08:44
2022-11-28T08:44
2022-11-28T09:22
иркутская область
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
бодайбинский район
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ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что в поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода ввели режим ЧС."Держу под контролем ситуацию, которая складывается в поселке Артёмовский Бодайбинского района. Там произошли прорывы на водоводе. Из-за этого 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе 8 детей, остались без отопления. В поселке ввели режим ЧС", - написал Кобзев.На месте аварии работают инженерные бригады. В поселке находится заместитель главы района. В его задачу входит оценить ущерб в квартирах, попавших под отключение. В поселке готовятся пункты временного размещения для тех, кто захочет на время ликвидации ЧП покинуть свое жилье.В Иркутской области в настоящее время действует антициклон. На севере региона температура упала ниже 40 градусов.
https://ria.ru/20221127/abakan-1834606965.html
https://ria.ru/20221127/avariya-1834599066.html
иркутская область
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, бодайбинский район
Иркутская область, Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, Бодайбинский район
08:44 28.11.2022 (обновлено: 09:22 28.11.2022)
На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии
В поселке Артемовский Приангарья Иркутской области ввели режим ЧС из-за прорыва водовода