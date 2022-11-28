https://ria.ru/20221128/britaniya-1834652127.html

Великобритания намерена сохранить военную помощь Украине в 2023 году

Великобритания намерена сохранить военную помощь Украине в 2023 году - РИА Новости, 28.11.2022

Великобритания намерена сохранить военную помощь Украине в 2023 году

Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь, говорится в речи, с которой в понедельник выступит британский... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T02:28

2022-11-28T02:28

2022-11-28T02:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь, говорится в речи, с которой в понедельник выступит британский премьер Риши Сунак."Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - говорится в речи Сунака, выдержки из которой приводит газета Guardian.Согласно заявлению, Британия также поставит Украине новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы "защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются".Сунак ранее в ноябре встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. В ходе визита он заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Британский премьер также заявил, что Лондон в 2022 году выделил Украине помощь на 3 миллиарда фунтов стерлингов, и подтвердил готовность продолжать финансирование.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221124/nato-1834036543.html

https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html

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в мире, риши сунак, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, великобритания, нато