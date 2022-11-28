https://ria.ru/20221128/biometriya-1834780995.html

В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии

В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии - РИА Новости, 28.11.2022

В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что власти не намерены вводить обязательную сдачу биометрии. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:21

2022-11-28T15:21

2022-11-28T15:21

общество

технологии

антон горелкин

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что власти не намерены вводить обязательную сдачу биометрии.В Госдуму в октябре был внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем. Идентификацию с применением биометрии, в том числе для госорганов, планируется проводить с использованием единой биометрической системы, но может использоваться и иная информационная система. Кроме того, проект устанавливает, что в составе единой биометрической системы могут создаваться региональные сегменты."Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах. Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию... Сегодня биометрию собирают и хранят любые частные лавочки, законопроект им это делать запретит", - написал в своём Telegram-канале депутат.По словам парламентария, некоторые граждане видят в проекте о государственной биометрической системе угрозу национальной безопасности России. "Коммерческими организациями уже собрано более 60 миллионов биометрических образцов. Государство не может допустить, чтобы случилась их утечка, и берет предоставление и хранение биометрии под свой контроль", - добавил Горелкин. Как отмечает депутат, защита будет организована "на самом высоком уровне, за этим проследят ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ред.)"."Граждане имеют право отказаться от передачи биометрии в ГИС ЕБС... (в Единую биометрическую систему – ред.). И наконец, биометрия военных и сотрудников спецслужб не сдается в принципе, это запрещено внутренними приказами", - добавил он.

https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802513381.html

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Кирилл Волков

общество, технологии, антон горелкин, россия, госдума рф