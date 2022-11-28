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В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии - РИА Новости, 28.11.2022
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В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии
В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии - РИА Новости, 28.11.2022
В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что власти не намерены вводить обязательную сдачу биометрии. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:21
2022-11-28T15:21
общество
технологии
антон горелкин
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что власти не намерены вводить обязательную сдачу биометрии.В Госдуму в октябре был внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем. Идентификацию с применением биометрии, в том числе для госорганов, планируется проводить с использованием единой биометрической системы, но может использоваться и иная информационная система. Кроме того, проект устанавливает, что в составе единой биометрической системы могут создаваться региональные сегменты."Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах. Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию... Сегодня биометрию собирают и хранят любые частные лавочки, законопроект им это делать запретит", - написал в своём Telegram-канале депутат.По словам парламентария, некоторые граждане видят в проекте о государственной биометрической системе угрозу национальной безопасности России. "Коммерческими организациями уже собрано более 60 миллионов биометрических образцов. Государство не может допустить, чтобы случилась их утечка, и берет предоставление и хранение биометрии под свой контроль", - добавил Горелкин. Как отмечает депутат, защита будет организована "на самом высоком уровне, за этим проследят ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ред.)"."Граждане имеют право отказаться от передачи биометрии в ГИС ЕБС... (в Единую биометрическую систему – ред.). И наконец, биометрия военных и сотрудников спецслужб не сдается в принципе, это запрещено внутренними приказами", - добавил он.
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html
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общество, технологии, антон горелкин, россия, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Россия, Госдума РФ
15:21 28.11.2022
 
В Госдуме опровергли слухи о введении обязательной сдачи биометрии

Депутат Горелкин заявил, что введение обязательной сдачи биометрии не планируется

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что власти не намерены вводить обязательную сдачу биометрии.
В Госдуму в октябре был внесен законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической системы или иных информационных систем. Идентификацию с применением биометрии, в том числе для госорганов, планируется проводить с использованием единой биометрической системы, но может использоваться и иная информационная система. Кроме того, проект устанавливает, что в составе единой биометрической системы могут создаваться региональные сегменты.
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"Обязательной сдачи биометрии не будет! Это прописано и в моем законопроекте, и в действующих нормативных актах. Более того, исключена любая дискриминация граждан, которые не хотят сдавать биометрию... Сегодня биометрию собирают и хранят любые частные лавочки, законопроект им это делать запретит", - написал в своём Telegram-канале депутат.
По словам парламентария, некоторые граждане видят в проекте о государственной биометрической системе угрозу национальной безопасности России. "Коммерческими организациями уже собрано более 60 миллионов биометрических образцов. Государство не может допустить, чтобы случилась их утечка, и берет предоставление и хранение биометрии под свой контроль", - добавил Горелкин. Как отмечает депутат, защита будет организована "на самом высоком уровне, за этим проследят ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ред.)".
"Граждане имеют право отказаться от передачи биометрии в ГИС ЕБС... (в Единую биометрическую систему – ред.). И наконец, биометрия военных и сотрудников спецслужб не сдается в принципе, это запрещено внутренними приказами", - добавил он.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинРоссияГосдума РФ
 
 
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