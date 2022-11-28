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Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022
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Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок
Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022
Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок
Адвокат бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:24
2022-11-28T13:24
происшествия
стрельба в пермском госуниверситете
пермь
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда."Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего... Прошу применить при решении вопроса о назначении наказания принципы гуманизации и индивидуализации, не назначать пожизненное лишение свободы", - сказал адвокат Виктор Паньков в ходе прений сторон.По мнению защитника, при назначении наказания суд должен учесть, что подсудимый увлекался компьютерными играми, которые могли повлиять на его личность и поведение. Также значимым обстоятельством является полученная недавно инвалидность. Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медпоказаниям. Кроме того, адвокат напомнил суду, что подзащитный не согласен с выводами судебно-психиатрической экспертизы, признавшей его вменяемым. Еще одним смягчающим обстоятельством является содействие обвиняемого расследованию, его искреннее раскаяние, считает адвокат. При этом он подчеркнул, что не оспаривает озвученную прокуратурой квалификацию преступлений.Сам Бекмансуров отказался от участия в прениях, 29 ноября он должен выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.Сегодня гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве в вузе Перми шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
https://ria.ru/20221123/sud-1833719532.html
https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html
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происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь
Происшествия, Стрельба в Пермском госуниверситете, Пермь
13:24 28.11.2022
 
Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок

Адвокат Бекмансурова Паньков попросил суд не назначать его подзащитному пожизненный срок

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда.
"Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего... Прошу применить при решении вопроса о назначении наказания принципы гуманизации и индивидуализации, не назначать пожизненное лишение свободы", - сказал адвокат Виктор Паньков в ходе прений сторон.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:48
В Перми будут судить студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе
По мнению защитника, при назначении наказания суд должен учесть, что подсудимый увлекался компьютерными играми, которые могли повлиять на его личность и поведение. Также значимым обстоятельством является полученная недавно инвалидность. Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медпоказаниям. Кроме того, адвокат напомнил суду, что подзащитный не согласен с выводами судебно-психиатрической экспертизы, признавшей его вменяемым. Еще одним смягчающим обстоятельством является содействие обвиняемого расследованию, его искреннее раскаяние, считает адвокат. При этом он подчеркнул, что не оспаривает озвученную прокуратурой квалификацию преступлений.
Сам Бекмансуров отказался от участия в прениях, 29 ноября он должен выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
Сегодня гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве в вузе Перми шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).
Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:32
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ПроисшествияСтрельба в Пермском госуниверситетеПермь
 
 
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