https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834739858.html

Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок

Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок - РИА Новости, 28.11.2022

Адвокат попросил суд не назначать Бекмансурову пожизненный срок

Адвокат бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:24

2022-11-28T13:24

2022-11-28T13:24

происшествия

стрельба в пермском госуниверситете

пермь

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе Перми, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, передает корреспондент РИА Новости из зала краевого суда."Необходимо учесть молодой возраст подзащитного, он непродолжительное время находился в статусе совершеннолетнего... Прошу применить при решении вопроса о назначении наказания принципы гуманизации и индивидуализации, не назначать пожизненное лишение свободы", - сказал адвокат Виктор Паньков в ходе прений сторон.По мнению защитника, при назначении наказания суд должен учесть, что подсудимый увлекался компьютерными играми, которые могли повлиять на его личность и поведение. Также значимым обстоятельством является полученная недавно инвалидность. Бекмансуров был тяжело ранен при задержании и проходил лечение в краевой больнице, где ему ампутировали часть левой ноги по медпоказаниям. Кроме того, адвокат напомнил суду, что подзащитный не согласен с выводами судебно-психиатрической экспертизы, признавшей его вменяемым. Еще одним смягчающим обстоятельством является содействие обвиняемого расследованию, его искреннее раскаяние, считает адвокат. При этом он подчеркнул, что не оспаривает озвученную прокуратурой квалификацию преступлений.Сам Бекмансуров отказался от участия в прениях, 29 ноября он должен выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.Сегодня гособвинитель запросил пожизненное заключение для Бекмансурова, обвиняемого в убийстве в вузе Перми шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто).

https://ria.ru/20221123/sud-1833719532.html

https://ria.ru/20220915/bekmansurov-1816912062.html

пермь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, стрельба в пермском госуниверситете, пермь