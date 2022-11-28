Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года
Суд сообщил об отчислении Бекмансурова из Пермского госуниверситета в июне 2022 года
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года, сообщила в краевом суде гособвинитель.
"Прошу приобщить выписку из приказа об отчислении Тимура Бекмансурова, справка от 16 июня 2022 года", - сказала прокурор. Судья уточнил, что подсудимый был отчислен с 7 июня по собственному желанию.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
9 ноября, 13:50Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость