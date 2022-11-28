https://ria.ru/20221128/bekmansurov-1834676036.html

Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года

Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года - РИА Новости, 28.11.2022

Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:02

2022-11-28T10:02

2022-11-28T10:02

происшествия

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года, сообщила в краевом суде гособвинитель."Прошу приобщить выписку из приказа об отчислении Тимура Бекмансурова, справка от 16 июня 2022 года", - сказала прокурор. Судья уточнил, что подсудимый был отчислен с 7 июня по собственному желанию.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.

https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете