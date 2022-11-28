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Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года - РИА Новости, 28.11.2022
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Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года
Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года - РИА Новости, 28.11.2022
Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года
Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:02
2022-11-28T10:02
происшествия
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года, сообщила в краевом суде гособвинитель."Прошу приобщить выписку из приказа об отчислении Тимура Бекмансурова, справка от 16 июня 2022 года", - сказала прокурор. Судья уточнил, что подсудимый был отчислен с 7 июня по собственному желанию.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
https://ria.ru/20221109/sud-1830210469.html
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происшествия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
Происшествия, Пермский государственный университет, Стрельба в Пермском госуниверситете
10:02 28.11.2022
 
Бекмансурова отчислили из Пермского госуниверситета летом 2022 года

Суд сообщил об отчислении Бекмансурова из Пермского госуниверситета в июне 2022 года

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в медиабанкСтудент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве в Пермском государственном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, отчислили из Пермского государственного национального исследовательского университета летом 2022 года, сообщила в краевом суде гособвинитель.
"Прошу приобщить выписку из приказа об отчислении Тимура Бекмансурова, справка от 16 июня 2022 года", - сказала прокурор. Судья уточнил, что подсудимый был отчислен с 7 июня по собственному желанию.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Бекмансуров полностью признал вину.
Студент Тимур Бекмансуров, обвиняемый в массовом убийстве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:50
Суд отказался повторно проверять Бекмансурова на вменяемость
 
ПроисшествияПермский государственный университетСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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