https://ria.ru/20221128/balenciaga-1834725539.html

Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga

Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga - РИА Новости, 28.11.2022

Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga

Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T13:26

2022-11-28T13:26

2022-11-28T13:26

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. В недавней рекламной кампании Balenciaga дети позировали с плюшевыми медвежатами, на которых была надета БДСМ-атрибутика. Также пользователи рассмотрели на одном из фото, вероятно, копию о решении Верховного суда США по законам о детском порно.Она заявила, что "в нашем обществе не должно быть места никаким попыткам нормализировать жестокое обращение с детьми". Кардашьян также отметила, что сразу не высказалась, потому что хотела поговорить с командой бренда и разобраться, как подобное могло произойти. Сейчас знаменитость пересматривает свои отношения с компанией. "Я ценю, что модный дом удалил снимки и извинился. Я верю, что там понимают, насколько проблема серьезная, и примут меры, чтобы подобное никогда не повторилось", — говорит она. Ким Кардашьян часто сотрудничает с Balenciaga и появляется в нарядах брендах. Поэтому в Сети ждали ее реакции на произошедшее.

https://ria.ru/20221116/weinstein-1831901043.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, канье уэст, balenciaga, кимберли кардашян, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни