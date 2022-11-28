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Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga - РИА Новости, 28.11.2022
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Культура
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Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga - РИА Новости, 28.11.2022
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:26
2022-11-28T13:26
культура
новости культуры
канье уэст
balenciaga
кимберли кардашян
знаменитости
звезды
мода
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. В недавней рекламной кампании Balenciaga дети позировали с плюшевыми медвежатами, на которых была надета БДСМ-атрибутика. Также пользователи рассмотрели на одном из фото, вероятно, копию о решении Верховного суда США по законам о детском порно.Она заявила, что "в нашем обществе не должно быть места никаким попыткам нормализировать жестокое обращение с детьми". Кардашьян также отметила, что сразу не высказалась, потому что хотела поговорить с командой бренда и разобраться, как подобное могло произойти. Сейчас знаменитость пересматривает свои отношения с компанией. "Я ценю, что модный дом удалил снимки и извинился. Я верю, что там понимают, насколько проблема серьезная, и примут меры, чтобы подобное никогда не повторилось", — говорит она. Ким Кардашьян часто сотрудничает с Balenciaga и появляется в нарядах брендах. Поэтому в Сети ждали ее реакции на произошедшее.
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новости культуры, канье уэст, balenciaga, кимберли кардашян, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Balenciaga, Кимберли Кардашян, Знаменитости, звезды, мода, Стиль жизни
13:26 28.11.2022
 
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga

Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga с участием детей

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКим Кардашьян на вечеринке Vanity Fair после вручения "Оскар"
Ким Кардашьян на вечеринке Vanity Fair после вручения Оскар - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline.
В недавней рекламной кампании Balenciaga дети позировали с плюшевыми медвежатами, на которых была надета БДСМ-атрибутика. Также пользователи рассмотрели на одном из фото, вероятно, копию о решении Верховного суда США по законам о детском порно.

"Я мать четверых детей и была потрясена (когда увидела снимки, — Прим. ред.)", — утверждает Ким.

Она заявила, что "в нашем обществе не должно быть места никаким попыткам нормализировать жестокое обращение с детьми".
Кардашьян также отметила, что сразу не высказалась, потому что хотела поговорить с командой бренда и разобраться, как подобное могло произойти.
Сейчас знаменитость пересматривает свои отношения с компанией.
"Я ценю, что модный дом удалил снимки и извинился. Я верю, что там понимают, насколько проблема серьезная, и примут меры, чтобы подобное никогда не повторилось", — говорит она.
Ким Кардашьян часто сотрудничает с Balenciaga и появляется в нарядах брендах. Поэтому в Сети ждали ее реакции на произошедшее.
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