https://ria.ru/20221128/balenciaga-1834725539.html
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga - РИА Новости, 28.11.2022
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T13:26
2022-11-28T13:26
2022-11-28T13:26
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет Deadline. В недавней рекламной кампании Balenciaga дети позировали с плюшевыми медвежатами, на которых была надета БДСМ-атрибутика. Также пользователи рассмотрели на одном из фото, вероятно, копию о решении Верховного суда США по законам о детском порно.Она заявила, что "в нашем обществе не должно быть места никаким попыткам нормализировать жестокое обращение с детьми". Кардашьян также отметила, что сразу не высказалась, потому что хотела поговорить с командой бренда и разобраться, как подобное могло произойти. Сейчас знаменитость пересматривает свои отношения с компанией. "Я ценю, что модный дом удалил снимки и извинился. Я верю, что там понимают, насколько проблема серьезная, и примут меры, чтобы подобное никогда не повторилось", — говорит она. Ким Кардашьян часто сотрудничает с Balenciaga и появляется в нарядах брендах. Поэтому в Сети ждали ее реакции на произошедшее.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, канье уэст, balenciaga, кимберли кардашян, знаменитости, звезды, мода, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Balenciaga, Кимберли Кардашян, Знаменитости, звезды, мода, Стиль жизни
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламу Balenciaga с участием детей
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Ким Кардашьян осудила скандальную рекламную кампанию Balenciaga, пишет
Deadline.
В недавней рекламной кампании Balenciaga дети позировали с плюшевыми медвежатами, на которых была надета БДСМ-атрибутика. Также пользователи рассмотрели на одном из фото, вероятно, копию о решении Верховного суда США по законам о детском порно.
"Я мать четверых детей и была потрясена (когда увидела снимки, — Прим. ред.)", — утверждает Ким.
Она заявила, что "в нашем обществе не должно быть места никаким попыткам нормализировать жестокое обращение с детьми".
Кардашьян также отметила, что сразу не высказалась, потому что хотела поговорить с командой бренда и разобраться, как подобное могло произойти.
Сейчас знаменитость пересматривает свои отношения с компанией.
"Я ценю, что модный дом удалил снимки и извинился. Я верю, что там понимают, насколько проблема серьезная, и примут меры, чтобы подобное никогда не повторилось", — говорит она.
Ким Кардашьян часто сотрудничает с Balenciaga и появляется в нарядах брендах. Поэтому в Сети ждали ее реакции на произошедшее.