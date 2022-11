https://ria.ru/20221128/assanzh-1834847799.html

Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения

2022-11-28T18:10

2022-11-28T18:10

2022-11-28T21:58

в мире

джулиан ассанж

сша

лондон

великобритания

wikileaks

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. СМИ, участвовавшие в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения, сообщила газета The Guardian.Издание напомнило, что ровно 12 лет назад The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel и El Pais объединились, чтобы опубликовать выдержки из 250 тысяч документов, полученных Ассанжем.Журналисты считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент по отношению к свободе печати.Основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы в США. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.Ассанж стал известен в 2006 году в связи с работой над сайтом, созданным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке секретный видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Он также опубликовал на сайте WikiLeaks 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.

сша

лондон

великобритания

2022

Новости

