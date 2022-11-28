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Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения - РИА Новости, 28.11.2022
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Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения
Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения - РИА Новости, 28.11.2022
Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения
СМИ, участвовавшие в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения, сообщила... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T18:10
2022-11-28T21:58
в мире
джулиан ассанж
сша
лондон
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. СМИ, участвовавшие в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения, сообщила газета The Guardian.Издание напомнило, что ровно 12 лет назад The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel и El Pais объединились, чтобы опубликовать выдержки из 250 тысяч документов, полученных Ассанжем.Журналисты считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент по отношению к свободе печати.Основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы в США. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.Ассанж стал известен в 2006 году в связи с работой над сайтом, созданным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке секретный видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. Он также опубликовал на сайте WikiLeaks 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
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в мире, джулиан ассанж, сша, лондон, великобритания, wikileaks
В мире, Джулиан Ассанж, США, Лондон, Великобритания, WikiLeaks
18:10 28.11.2022 (обновлено: 21:58 28.11.2022)
 
Опубликовавшие материалы Ассанжа СМИ призвали США снять с него обвинения

Опубликовавшие материалы WikiLeaks СМИ призвали США снять с Ассанжа обвинения

© AP Photo / Matt DunhamСторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. СМИ, участвовавшие в публикации материалов основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обратились к правительству США с призывом снять с него обвинения, сообщила газета The Guardian.
Издание напомнило, что ровно 12 лет назад The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel и El Pais объединились, чтобы опубликовать выдержки из 250 тысяч документов, полученных Ассанжем.

"Редакторы и владельцы медиаорганизаций, опубликовавших первыми те разоблачения, собрались, чтобы публично выступить против планов по обвинению основателя WikiLeaks в соответствии с законом, созданным для наказания шпионов во время Первой мировой войны", — говорится в публикации.

Журналисты считают, что выдвинутые против Ассанжа обвинения создают опасный прецедент по отношению к свободе печати.
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Основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы в США. Его обвинили в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас он пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
Ассанж стал известен в 2006 году в связи с работой над сайтом, созданным для публикации секретных документов. В 2010-м он предал огласке секретный видеоматериал американских военных. На кадрах можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
Он также опубликовал на сайте WikiLeaks 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) состоялась 17 апреля 2012 года.
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