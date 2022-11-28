https://ria.ru/20221128/aspiranty-1834878092.html

Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов - РИА Новости, 28.11.2022

Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T20:35

2022-11-28T20:35

2022-11-28T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов."Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы республики.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее 18 ноября врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, сергей кириенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия