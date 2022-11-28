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Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/aspiranty-1834878092.html
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов - РИА Новости, 28.11.2022
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:35
2022-11-28T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
сергей кириенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов."Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы республики.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее 18 ноября врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, сергей кириенко, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
20:35 28.11.2022
 
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.
"Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы республики.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее 18 ноября врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникСергей КириенкоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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