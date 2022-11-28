https://ria.ru/20221128/aspiranty-1834878092.html
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов - РИА Новости, 28.11.2022
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T20:35
2022-11-28T20:35
2022-11-28T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
сергей кириенко
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов."Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службы по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения: в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре", - говорится в документе, опубликованном на сайте врио главы республики.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее 18 ноября врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. На прошлой неделе Пушилин заявил, что совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручил награды демобилизованным студентам ДНР. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов
Врио главы ДНР Пушилин подписал указ об увольнении со службы мобилизованных аспирантов