https://ria.ru/20221128/artemovsk-1834797265.html

Российские войска близки к окружению Артемовска

Российские войска близки к окружению Артемовска - РИА Новости, 28.11.2022

Российские войска близки к окружению Артемовска

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах в наступлении российских войск в окрестностях... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:01

2022-11-28T16:01

2022-11-28T23:52

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах в наступлении российских войск в окрестностях Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать на Артемовском направлении, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны. Их потери составили до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность