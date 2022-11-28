16:01 28.11.2022 (обновлено: 23:52 28.11.2022)
Российские войска близки к окружению Артемовска
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска близки к окружению Артемовска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий российской разведгруппы выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий российской разведгруппы выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24" об успехах в наступлении российских войск в окрестностях Артемовска.
"По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение "Вагнера", они продвигаются вперед. Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сказал он.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать на Артемовском направлении, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны. Их потери составили до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.