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Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов - РИА Новости, 27.11.2022
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Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов
Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов - РИА Новости, 27.11.2022
Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов
Уровень недоверия к правительству Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с момента его вступления в должность в октябре прошлого года... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:29
2022-11-27T11:29
в мире
япония
фумио кисида
есихидэ суга
синдзо абэ
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Уровень недоверия к правительству Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с момента его вступления в должность в октябре прошлого года превысил отметку в 50%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.Так, согласно результату телефонного опроса, проведенного Киодо 26 и 27 ноября, 51,6% заявили, что не поддерживают текущее правительство.Рейтинг администрации Кисиды также снизился на 4,5 процентных пункта по сравнению с результатами опроса на конец октября и составил 33,1%.Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Ситуацию усугубили и скандалы вокруг ряда министров. Так, за последние полтора месяца Кисиде пришлось сменить сразу трех глав министерств. В японских СМИ эту тенденцию прозвали "домино отставок".Кроме этого, сам японский премьер также оказался в центре назревающего скандала в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании. Согласно публикации в еженедельнике "Сюкан Бунсюн", в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, что подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.В ходе пресс-конференции ранее на этой неделе Кисида подтвердил, что при проверке документации действительно "был выявлен ряд несоответствий", и что он "наказал своей администрации предпринять все меры для недопущения возникновения подобных недочетов в будущем".
https://ria.ru/20221126/strategiya-1834398674.html
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60
в мире, япония, фумио кисида, есихидэ суга, синдзо абэ
В мире, Япония, Фумио Кисида, Есихидэ Суга, Синдзо Абэ
11:29 27.11.2022
 
Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов

Уровень недоверия к правительству Японии во главе с Кисидой впервые превысил 50 процентов

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Уровень недоверия к правительству Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с момента его вступления в должность в октябре прошлого года превысил отметку в 50%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.
Так, согласно результату телефонного опроса, проведенного Киодо 26 и 27 ноября, 51,6% заявили, что не поддерживают текущее правительство.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 06:43
СМИ: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов
Рейтинг администрации Кисиды также снизился на 4,5 процентных пункта по сравнению с результатами опроса на конец октября и составил 33,1%.
Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.
Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Ситуацию усугубили и скандалы вокруг ряда министров. Так, за последние полтора месяца Кисиде пришлось сменить сразу трех глав министерств. В японских СМИ эту тенденцию прозвали "домино отставок".
Кроме этого, сам японский премьер также оказался в центре назревающего скандала в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании. Согласно публикации в еженедельнике "Сюкан Бунсюн", в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, что подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.
В ходе пресс-конференции ранее на этой неделе Кисида подтвердил, что при проверке документации действительно "был выявлен ряд несоответствий", и что он "наказал своей администрации предпринять все меры для недопущения возникновения подобных недочетов в будущем".
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:42
В Японии выявили нарушения в предвыборной кампании Фумио Кисиды
 
В миреЯпонияФумио КисидаЕсихидэ СугаСиндзо Абэ
 
 
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