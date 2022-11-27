https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834550453.html

Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов

Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов - РИА Новости, 27.11.2022

Уровень недоверия к властям Японии превысил 50 процентов

Уровень недоверия к правительству Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с момента его вступления в должность в октябре прошлого года... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:29

2022-11-27T11:29

2022-11-27T11:29

в мире

япония

фумио кисида

есихидэ суга

синдзо абэ

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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Уровень недоверия к правительству Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой впервые с момента его вступления в должность в октябре прошлого года превысил отметку в 50%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.Так, согласно результату телефонного опроса, проведенного Киодо 26 и 27 ноября, 51,6% заявили, что не поддерживают текущее правительство.Рейтинг администрации Кисиды также снизился на 4,5 процентных пункта по сравнению с результатами опроса на конец октября и составил 33,1%.Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Ситуацию усугубили и скандалы вокруг ряда министров. Так, за последние полтора месяца Кисиде пришлось сменить сразу трех глав министерств. В японских СМИ эту тенденцию прозвали "домино отставок".Кроме этого, сам японский премьер также оказался в центре назревающего скандала в связи с недобросовестным заполнением чеков в ходе предвыборной кампании. Согласно публикации в еженедельнике "Сюкан Бунсюн", в ходе предвыборной кампании прошлым летом в части выписанных чеков на ее проведение отсутствуют имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, что подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов.В ходе пресс-конференции ранее на этой неделе Кисида подтвердил, что при проверке документации действительно "был выявлен ряд несоответствий", и что он "наказал своей администрации предпринять все меры для недопущения возникновения подобных недочетов в будущем".

https://ria.ru/20221126/strategiya-1834398674.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, фумио кисида, есихидэ суга, синдзо абэ