https://ria.ru/20221127/ucheniya-1834608733.html

На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных

На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных - РИА Новости, 27.11.2022

На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных

Военные учения израильских военных начинаются на Западном берегу реки Иордан и продлятся до 1 декабря, сообщает портал Ynet со ссылкой на Армию обороны Израиля. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:52

2022-11-27T18:52

2022-11-27T18:52

в мире

западный берег реки иордан

израиль

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военные учения израильских военных начинаются на Западном берегу реки Иордан и продлятся до 1 декабря, сообщает портал Ynet со ссылкой на Армию обороны Израиля."Военные учения на Западном берегу начнутся в воскресенье и продлятся до четверга... В ходе учений, во время которых будет испытана подготовка войск, ожидается движение тяжелой военной техники", - говорится в сообщении портала.

https://ria.ru/20221123/izrail-1833573687.html

западный берег реки иордан

израиль

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Евгения Нефедова

в мире, западный берег реки иордан, израиль