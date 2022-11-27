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На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных - РИА Новости, 27.11.2022
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На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных
На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных - РИА Новости, 27.11.2022
На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных
Военные учения израильских военных начинаются на Западном берегу реки Иордан и продлятся до 1 декабря, сообщает портал Ynet со ссылкой на Армию обороны Израиля. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:52
2022-11-27T18:52
в мире
западный берег реки иордан
израиль
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военные учения израильских военных начинаются на Западном берегу реки Иордан и продлятся до 1 декабря, сообщает портал Ynet со ссылкой на Армию обороны Израиля."Военные учения на Западном берегу начнутся в воскресенье и продлятся до четверга... В ходе учений, во время которых будет испытана подготовка войск, ожидается движение тяжелой военной техники", - говорится в сообщении портала.
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль
18:52 27.11.2022
 
На Западном берегу реки Иордан начались учения израильских военных

Ynet: на Западном берегу реки Иордан начались учения израильской армии с тяжелой техникой

© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильские военные
Израильские военные
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Военные учения израильских военных начинаются на Западном берегу реки Иордан и продлятся до 1 декабря, сообщает портал Ynet со ссылкой на Армию обороны Израиля.
"Военные учения на Западном берегу начнутся в воскресенье и продлятся до четверга... В ходе учений, во время которых будет испытана подготовка войск, ожидается движение тяжелой военной техники", - говорится в сообщении портала.
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