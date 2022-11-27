https://ria.ru/20221127/turtsiya-1834541359.html

Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя - РИА Новости, 27.11.2022

Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:09

2022-11-27T10:09

2022-11-27T10:09

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции - TCG Anadolu.

https://ria.ru/20221112/turtsiya-1831027255.html

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган