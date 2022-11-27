https://ria.ru/20221127/turtsiya-1834541359.html
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя - РИА Новости, 27.11.2022
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:09
2022-11-27T10:09
2022-11-27T10:09
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции - TCG Anadolu.
https://ria.ru/20221112/turtsiya-1831027255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Эрдоган: производство турецкого беспилотного истребителя запустят к концу 2023 года