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Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя - РИА Новости, 27.11.2022
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Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя - РИА Новости, 27.11.2022
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:09
2022-11-27T10:09
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган."Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции - TCG Anadolu.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
10:09 27.11.2022
 
Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

Эрдоган: производство турецкого беспилотного истребителя запустят к концу 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Производство турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
"Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz. Ранее сообщалось, что Bayraktar Kızılelma сможет взлетать с судов с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе флагмана ВМС Турции - TCG Anadolu.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:05
Эрдоган ожидает позитивных новостей по поставкам F-16
 
В миреТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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