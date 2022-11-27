https://ria.ru/20221127/svatovo-1834578669.html

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 27.11.2022

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из арторудия калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T15:16

2022-11-27T15:16

2022-11-27T15:17

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из арторудия калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.35 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

сватово

луганская народная республика

украина

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Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу 2022-11-27T15:16 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины