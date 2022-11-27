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Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/svatovo-1834578669.html
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 27.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из арторудия калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T15:16
2022-11-27T15:17
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из арторудия калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.35 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
сватово
луганская народная республика
украина
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Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу
Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу
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происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:16 27.11.2022 (обновлено: 15:17 27.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово

Представительство ЛНР сообщило об обстреле ВСУ Сватово снарядом натовского калибра

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из арторудия калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.35 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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