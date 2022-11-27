https://ria.ru/20221127/reabilitatsiya-1834542469.html
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация - РИА Новости, 27.11.2022
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Минобороны РФ показало видео возвращения 9 российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:16
2022-11-27T10:16
2022-11-27T10:50
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения 9 российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре."При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Всё живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.Ещё один военный рассказал, что получил в бою огнестрельное ранение. В плену его лечили, но операцию делать не стали, аргументировав это тем, что её "сделают в России". Транспортировали пленных, по его словам, с мешками на головах."Чувствуется облегчение, что уже стою на своей родной земле. ... Меня эмоции переполняют. ... Со мной боевые наши товарищи, которые нам помогали ... на душе облегчение. Большое спасибо, что вытащили наших ребят из плена", - сказал также ещё один из вернувшихся военных.
https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html
https://ria.ru/20221126/rasstrel-1834504882.html
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Осмотр травм и сбор анамнеза: медики проверили состояние прибывших из плена россиян
Осмотр травм и сбор анамнеза: медики проверили состояние прибывших из плена россиян
2022-11-27T10:16
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здоровье - общество, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Происшествия
10:16 27.11.2022 (обновлено: 10:50 27.11.2022)
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Врач: вернувшимся из украинского плена российским военнослужащим требуется реабилитация
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения 9 российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре.
"При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Всё живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.
Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.
Ещё один военный рассказал, что получил в бою огнестрельное ранение. В плену его лечили, но операцию делать не стали, аргументировав это тем, что её "сделают в России". Транспортировали пленных, по его словам, с мешками на головах.
"Чувствуется облегчение, что уже стою на своей родной земле. ... Меня эмоции переполняют. ... Со мной боевые наши товарищи, которые нам помогали ... на душе облегчение. Большое спасибо, что вытащили наших ребят из плена", - сказал также ещё один из вернувшихся военных.