https://ria.ru/20221127/reabilitatsiya-1834542469.html

Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация - РИА Новости, 27.11.2022

Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

Минобороны РФ показало видео возвращения 9 российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:16

2022-11-27T10:16

2022-11-27T10:50

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео возвращения 9 российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре."При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Всё живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.Ещё один военный рассказал, что получил в бою огнестрельное ранение. В плену его лечили, но операцию делать не стали, аргументировав это тем, что её "сделают в России". Транспортировали пленных, по его словам, с мешками на головах."Чувствуется облегчение, что уже стою на своей родной земле. ... Меня эмоции переполняют. ... Со мной боевые наши товарищи, которые нам помогали ... на душе облегчение. Большое спасибо, что вытащили наших ребят из плена", - сказал также ещё один из вернувшихся военных.

https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html

https://ria.ru/20221126/rasstrel-1834504882.html

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Осмотр травм и сбор анамнеза: медики проверили состояние прибывших из плена россиян Осмотр травм и сбор анамнеза: медики проверили состояние прибывших из плена россиян 2022-11-27T10:16 true PT1M50S

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здоровье - общество, россия, происшествия