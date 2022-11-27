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Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века - РИА Новости, 27.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века
Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века - РИА Новости, 27.11.2022
Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века
Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T02:55
2022-11-27T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
ноам хомский
владимир путин
саддам хусейн
россия
исламское государство
нато
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский.Эксперт напомнил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН."Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — отметил Хомский.Историк также посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Москвой, а "с самой собой".С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Американские войска и их союзники весной 2003 года вторглись в Ирак в рамках операции "Иракская свобода" с целью свержения режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения. Эта информация в дальнейшем получила опровержение.В середине февраля 2011 года НАТО начала воздушную кампанию в Ливии после начала вооруженного противостояния между правительственными силами и мятежниками. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране возникло двоевластие. Некоторые районы страны не контролируется центральными властями, на ее территории действуют боевики ИГ*.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, ноам хомский, владимир путин, саддам хусейн, россия, исламское государство, нато, ирак, ливия, оон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ноам Хомский, Владимир Путин, Саддам Хусейн, Россия, Исламское государство, НАТО, Ирак, Ливия, ООН, США
02:55 27.11.2022
 
Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века

Американский историк Хомский: Запад не может критиковать Россию, разрушив Ирак и Ливию

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский.

"США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией", — пояснил ученый.

Эксперт напомнил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.
"Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — отметил Хомский.
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Историк также посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Москвой, а "с самой собой".
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Американские войска и их союзники весной 2003 года вторглись в Ирак в рамках операции "Иракская свобода" с целью свержения режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения. Эта информация в дальнейшем получила опровержение.
В середине февраля 2011 года НАТО начала воздушную кампанию в Ливии после начала вооруженного противостояния между правительственными силами и мятежниками. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране возникло двоевластие. Некоторые районы страны не контролируется центральными властями, на ее территории действуют боевики ИГ*.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНоам ХомскийВладимир ПутинСаддам ХусейнРоссияИсламское государствоНАТОИракЛивияООНСША
 
 
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