Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века
Американский историк Хомский: Запад не может критиковать Россию, разрушив Ирак и Ливию
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский.
"США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией", — пояснил ученый.
Эксперт напомнил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН.
"Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — отметил Хомский.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Американские войска и их союзники весной 2003 года вторглись в Ирак в рамках операции "Иракская свобода" с целью свержения режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения. Эта информация в дальнейшем получила опровержение.
В середине февраля 2011 года НАТО начала воздушную кампанию в Ливии после начала вооруженного противостояния между правительственными силами и мятежниками. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране возникло двоевластие. Некоторые районы страны не контролируется центральными властями, на ее территории действуют боевики ИГ*.
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* Террористическая организация, запрещенная в России