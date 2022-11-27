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Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века

Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века - РИА Новости, 27.11.2022

Американский историк напомнил критикам России о главном преступлении века

Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T02:55

2022-11-27T02:55

2022-11-27T02:55

специальная военная операция на украине

в мире

ноам хомский

владимир путин

саддам хусейн

россия

исламское государство

нато

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию, заявил в интервью Mundo американский историк Ноам Хомский.Эксперт напомнил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН."Не забывайте, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Великобритания участвовала в самом страшном преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака", — отметил Хомский.Историк также посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Москвой, а "с самой собой".С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Американские войска и их союзники весной 2003 года вторглись в Ирак в рамках операции "Иракская свобода" с целью свержения режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международными террористическими организациями и владении химическим оружием массового поражения. Эта информация в дальнейшем получила опровержение.В середине февраля 2011 года НАТО начала воздушную кампанию в Ливии после начала вооруженного противостояния между правительственными силами и мятежниками. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в стране возникло двоевластие. Некоторые районы страны не контролируется центральными властями, на ее территории действуют боевики ИГ*.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813037969.html

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800049502.html

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ирак

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в мире, ноам хомский, владимир путин, саддам хусейн, россия, исламское государство, нато, ирак, ливия, оон, сша