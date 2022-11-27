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В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым - РИА Новости, 27.11.2022
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В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым
В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым - РИА Новости, 27.11.2022
В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым
Росгвардейцы поздравили с Днем матери пенсионерку из Хабаровска Наталью Богдановну Пасику, прибывшую в Донбасс помогать раненным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:49
2022-11-27T23:00
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
донбасс
хабаровск
луганск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем матери пенсионерку из Хабаровска Наталью Богдановну Пасику, прибывшую в Донбасс помогать раненным, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук."Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью и мужеством. Далеко не каждый человек способен преодолеть тысячи километров, чтобы помогать людям в районе проведения Специальной военной операции. Ваш пример милосердия, силы духа и любви к Родине вдохновит еще множество людей. Сегодня позвольте от лица воинов-дальневосточников поздравить вас с самым теплым и нежным праздником - с Днём матери, пожелать вам здоровья и долгих лет жизни", - сказал сотрудник Росгвардии, поздравляя женщину в одной из больниц Луганска.
донбасс
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общество, здоровье - общество, донбасс, хабаровск, луганск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Донбасс, Хабаровск, Луганск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
20:49 27.11.2022 (обновлено: 23:00 27.11.2022)
 
В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым

Росгвардейцы поздравили с Днем матери хабаровчанку, прибывшую помогать раненным в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкДоброволец Наталья Пасика принимает поздравления с Днем Матери от военнослужащих РФ в Луганске
Доброволец Наталья Пасика принимает поздравления с Днем Матери от военнослужащих РФ в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Доброволец Наталья Пасика принимает поздравления с Днем Матери от военнослужащих РФ в Луганске
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем матери пенсионерку из Хабаровска Наталью Богдановну Пасику, прибывшую в Донбасс помогать раненным, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук.
"Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью и мужеством. Далеко не каждый человек способен преодолеть тысячи километров, чтобы помогать людям в районе проведения Специальной военной операции. Ваш пример милосердия, силы духа и любви к Родине вдохновит еще множество людей. Сегодня позвольте от лица воинов-дальневосточников поздравить вас с самым теплым и нежным праздником - с Днём матери, пожелать вам здоровья и долгих лет жизни", - сказал сотрудник Росгвардии, поздравляя женщину в одной из больниц Луганска.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоДонбассХабаровскЛуганскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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