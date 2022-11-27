https://ria.ru/20221127/pozdravlenie-1834628502.html

В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым

В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым - РИА Новости, 27.11.2022

В Луганске поздравили с Днем матери пенсионерку, прибывшую помогать раненым

Росгвардейцы поздравили с Днем матери пенсионерку из Хабаровска Наталью Богдановну Пасику, прибывшую в Донбасс помогать раненным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:49

2022-11-27T20:49

2022-11-27T23:00

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

донбасс

хабаровск

луганск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы поздравили с Днем матери пенсионерку из Хабаровска Наталью Богдановну Пасику, прибывшую в Донбасс помогать раненным, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ряд СМИ сообщили, что жительница Хабаровска отправилась в зону СВО добровольцем для помощи раненым после того, как туда отправились ее сын и внук."Мы преклоняемся перед вашей самоотверженностью и мужеством. Далеко не каждый человек способен преодолеть тысячи километров, чтобы помогать людям в районе проведения Специальной военной операции. Ваш пример милосердия, силы духа и любви к Родине вдохновит еще множество людей. Сегодня позвольте от лица воинов-дальневосточников поздравить вас с самым теплым и нежным праздником - с Днём матери, пожелать вам здоровья и долгих лет жизни", - сказал сотрудник Росгвардии, поздравляя женщину в одной из больниц Луганска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, донбасс, хабаровск, луганск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)