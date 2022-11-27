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"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих - РИА Новости, 27.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html
"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих
"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих - РИА Новости, 27.11.2022
"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих
У православных — заговенье Рождественского поста, который начинается в понедельник. Говение продлится сорок дней. Христиане спорят, оправданно ли столь долгое... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:00
2022-11-27T08:03
религия
аналитика - религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — заговенье Рождественского поста, который начинается в понедельник. Говение продлится сорок дней. Христиане спорят, оправданно ли столь долгое воздержание. О возможном изменении вековых предписаний — в материале РИА Новости.Все было скромнееРождественский пост соблюдали уже в раннехристианскую эпоху. Об этом писали Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин. А в V столетии папа римский Лев I называл говение "установленным с древности обычаем".Вот только постились не сорок дней, а всего два-три. В некоторых общинах и вовсе сутки. Постепенно перешли на неделю. Эту традицию сохранила лишь Армянская апостольская церковь."А сорокадневный установили гораздо позже — на соборе в 1166-м, который провели константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин", — рассказывает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Тогда же определили дату — "от 15-го дня ноября". По григорианскому календарю — 28-е.На Русь этот обычай принес в конце XII века князь Андрей Боголюбский — приверженец "всего греческого".В народе придумали название — Филиппов пост. Дело в том, что заговенье выпадает на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.Мнимая строгостьХотя этот пост долгий, он довольно простой. Послаблений куда больше, чем во время Великого."По строгости Рождественское говение ближе к Петровскому, — объясняет иеромонах Феодорит (Сеньчуков). — Устав практически один. Например, разрешается вкушать рыбу, чего нельзя во дни Великого поста".Чем ближе к Рождеству, тем строже. За неделю — отказ от рыбы. А в сочельник (6 января) вообще ничего нельзя до сумерек. До первой звезды — это символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что в Новый год — а это самый популярный в России праздник — пост не соблюдали. Неудивительно."Конечно, если строго следовать уставу, нужно знать, в какой день какую пищу можно вкушать, а какую нельзя. Но духовенство прекрасно понимает, что выполнить все предписания трудно", — говорит отец Феодорит.Поэтому, добавляет он, в общецерковной практике наряду с правилами есть исключения. Нарушение поста не относят к тяжким грехам. Тем более если это связано с состоянием здоровья.Наболевший вопросСовпадение периода воздержания с праздничной новогодней неделей — предмет многолетнего спора.Приверженцы традиций предлагают оставить все как есть, подчеркивая: "мирское никак не влияет на духовное". Модернисты же призывают к компромиссу — по их мнению, пост надо сократить. Тогда больше людей смогут воцерковиться."Основа Рождественского поста — уставы монастырей, где все очень жестко. Иноки сутками не ели, не пили. В обителях разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что вкушать", — подчеркивает иеромонах.В VIII-X веках сугубо монашеские предписания просочились в общины мирян. Некоторые благочестивые христиане вели себя как монахи."В строгом смысле слова существует только один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся также в другие посты, относящиеся к праздникам: святых апостолов, Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии известный толкователь канонов, патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон.К этим строкам обратились спустя десять веков. В начале 2000-х поместные церкви активно готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору и выбирали темы для обсуждения. Одна из них как раз касалась постов, и прежде всего Рождественского. Авторитетные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для простых верующих.Историческую встречу запланировали на 2016-й. Собор не состоялся, и споры продолжились. "Правда, серьезных рассуждений об этом я более не встречал, – говорит протоиерей Максим Первозванский. — Есть мнение, что этот пост вообще не нужен. Но такая точка зрения не свойственна православию".Разобраться в себеПока перед Рождеством говеют, как и раньше, сорок дней. Но верующие все равно спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский."Смысл поста не в отказе от еды, а в подготовке к празднику, в том, чтобы христиане обратили внимание на духовную жизнь", — отмечает протоиерей.Да и Церковь может пересмотреть многовековые устои. Такое, хоть и редко, но происходит.Главное же, убежден священник, — приоритеты самих верующих. Важно четко понять, для чего ограничивать себя сорок дней. От этого зависит, чем станет пост — средством духовного роста или очередной диетой.
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2022
Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аналитика - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение, Армянская апостольская церковь
08:00 27.11.2022 (обновлено: 08:03 27.11.2022)
 

"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением. 6 января 2019
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — заговенье Рождественского поста, который начинается в понедельник. Говение продлится сорок дней. Христиане спорят, оправданно ли столь долгое воздержание. О возможном изменении вековых предписаний — в материале РИА Новости.

Все было скромнее

Рождественский пост соблюдали уже в раннехристианскую эпоху. Об этом писали Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин. А в V столетии папа римский Лев I называл говение "установленным с древности обычаем".
Вот только постились не сорок дней, а всего два-три. В некоторых общинах и вовсе сутки. Постепенно перешли на неделю. Эту традицию сохранила лишь Армянская апостольская церковь.
"А сорокадневный установили гораздо позже — на соборе в 1166-м, который провели константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин", — рассказывает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Тогда же определили дату — "от 15-го дня ноября". По григорианскому календарю — 28-е.
На Русь этот обычай принес в конце XII века князь Андрей Боголюбский — приверженец "всего греческого".
CC0 / / Миниатюра с портретом Мануила I Комнина
Миниатюра с портретом Мануила I Комнина - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC0 / /
Миниатюра с портретом Мануила I Комнина
В народе придумали название — Филиппов пост. Дело в том, что заговенье выпадает на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.

Мнимая строгость

Хотя этот пост долгий, он довольно простой. Послаблений куда больше, чем во время Великого.
"По строгости Рождественское говение ближе к Петровскому, — объясняет иеромонах Феодорит (Сеньчуков). — Устав практически один. Например, разрешается вкушать рыбу, чего нельзя во дни Великого поста".
Чем ближе к Рождеству, тем строже. За неделю — отказ от рыбы. А в сочельник (6 января) вообще ничего нельзя до сумерек. До первой звезды — это символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.
Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что в Новый год — а это самый популярный в России праздник — пост не соблюдали. Неудивительно.
© AP Photo / Sergei GritsИсповедь в православном храме
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Исповедь в православном храме
"Конечно, если строго следовать уставу, нужно знать, в какой день какую пищу можно вкушать, а какую нельзя. Но духовенство прекрасно понимает, что выполнить все предписания трудно", — говорит отец Феодорит.
Поэтому, добавляет он, в общецерковной практике наряду с правилами есть исключения. Нарушение поста не относят к тяжким грехам. Тем более если это связано с состоянием здоровья.

Наболевший вопрос

Совпадение периода воздержания с праздничной новогодней неделей — предмет многолетнего спора.
Приверженцы традиций предлагают оставить все как есть, подчеркивая: "мирское никак не влияет на духовное". Модернисты же призывают к компромиссу — по их мнению, пост надо сократить. Тогда больше людей смогут воцерковиться.
"Основа Рождественского поста — уставы монастырей, где все очень жестко. Иноки сутками не ели, не пили. В обителях разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что вкушать", — подчеркивает иеромонах.
В VIII-X веках сугубо монашеские предписания просочились в общины мирян. Некоторые благочестивые христиане вели себя как монахи.
CC0 / / Типикон на греческом 1685 года издания
Типикон на греческом 1685 года издания - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC0 / /
Типикон на греческом 1685 года издания
"В строгом смысле слова существует только один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся также в другие посты, относящиеся к праздникам: святых апостолов, Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии известный толкователь канонов, патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон.
К этим строкам обратились спустя десять веков. В начале 2000-х поместные церкви активно готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору и выбирали темы для обсуждения. Одна из них как раз касалась постов, и прежде всего Рождественского. Авторитетные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для простых верующих.
Историческую встречу запланировали на 2016-й. Собор не состоялся, и споры продолжились. "Правда, серьезных рассуждений об этом я более не встречал, – говорит протоиерей Максим Первозванский. — Есть мнение, что этот пост вообще не нужен. Но такая точка зрения не свойственна православию".

Разобраться в себе

Пока перед Рождеством говеют, как и раньше, сорок дней. Но верующие все равно спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский.
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкПразднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге
Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге
"Смысл поста не в отказе от еды, а в подготовке к празднику, в том, чтобы христиане обратили внимание на духовную жизнь", — отмечает протоиерей.
Да и Церковь может пересмотреть многовековые устои. Такое, хоть и редко, но происходит.
Главное же, убежден священник, — приоритеты самих верующих. Важно четко понять, для чего ограничивать себя сорок дней. От этого зависит, чем станет пост — средством духовного роста или очередной диетой.
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