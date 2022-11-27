https://ria.ru/20221127/posty-1834315765.html

"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих

"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих - РИА Новости, 27.11.2022

"Правила для монахов". Какой из постов не обязателен для верующих

У православных — заговенье Рождественского поста, который начинается в понедельник. Говение продлится сорок дней. Христиане спорят, оправданно ли столь долгое... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:03

религия

аналитика - религия и мировоззрение

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — заговенье Рождественского поста, который начинается в понедельник. Говение продлится сорок дней. Христиане спорят, оправданно ли столь долгое воздержание. О возможном изменении вековых предписаний — в материале РИА Новости.Все было скромнееРождественский пост соблюдали уже в раннехристианскую эпоху. Об этом писали Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин. А в V столетии папа римский Лев I называл говение "установленным с древности обычаем".Вот только постились не сорок дней, а всего два-три. В некоторых общинах и вовсе сутки. Постепенно перешли на неделю. Эту традицию сохранила лишь Армянская апостольская церковь."А сорокадневный установили гораздо позже — на соборе в 1166-м, который провели константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин", — рассказывает церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Тогда же определили дату — "от 15-го дня ноября". По григорианскому календарю — 28-е.На Русь этот обычай принес в конце XII века князь Андрей Боголюбский — приверженец "всего греческого".В народе придумали название — Филиппов пост. Дело в том, что заговенье выпадает на 27 ноября, когда вспоминают апостола Филиппа.Мнимая строгостьХотя этот пост долгий, он довольно простой. Послаблений куда больше, чем во время Великого."По строгости Рождественское говение ближе к Петровскому, — объясняет иеромонах Феодорит (Сеньчуков). — Устав практически один. Например, разрешается вкушать рыбу, чего нельзя во дни Великого поста".Чем ближе к Рождеству, тем строже. За неделю — отказ от рыбы. А в сочельник (6 января) вообще ничего нельзя до сумерек. До первой звезды — это символ Вифлеемской, возвестившей миру о рождении Спасителя.Священники отмечают: на исповеди прихожане часто каются, что в Новый год — а это самый популярный в России праздник — пост не соблюдали. Неудивительно."Конечно, если строго следовать уставу, нужно знать, в какой день какую пищу можно вкушать, а какую нельзя. Но духовенство прекрасно понимает, что выполнить все предписания трудно", — говорит отец Феодорит.Поэтому, добавляет он, в общецерковной практике наряду с правилами есть исключения. Нарушение поста не относят к тяжким грехам. Тем более если это связано с состоянием здоровья.Наболевший вопросСовпадение периода воздержания с праздничной новогодней неделей — предмет многолетнего спора.Приверженцы традиций предлагают оставить все как есть, подчеркивая: "мирское никак не влияет на духовное". Модернисты же призывают к компромиссу — по их мнению, пост надо сократить. Тогда больше людей смогут воцерковиться."Основа Рождественского поста — уставы монастырей, где все очень жестко. Иноки сутками не ели, не пили. В обителях разработали своды правил — типиконы — с подробным расписанием, когда и что вкушать", — подчеркивает иеромонах.В VIII-X веках сугубо монашеские предписания просочились в общины мирян. Некоторые благочестивые христиане вели себя как монахи."В строгом смысле слова существует только один сорокадневный пост, относящийся к Пасхе, — ведь если бы были и другие, правило (апостольское) упомянуло бы их тоже. Однако хоть мы и постимся также в другие посты, относящиеся к праздникам: святых апостолов, Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова, мы не подвергнемся за это стыду", — писал в XI столетии известный толкователь канонов, патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон.К этим строкам обратились спустя десять веков. В начале 2000-х поместные церкви активно готовились к первому за 1200 лет всеправославному собору и выбирали темы для обсуждения. Одна из них как раз касалась постов, и прежде всего Рождественского. Авторитетные богословы предлагали сократить его до двух недель. Аргумент: устав писали для монахов, не для простых верующих.Историческую встречу запланировали на 2016-й. Собор не состоялся, и споры продолжились. "Правда, серьезных рассуждений об этом я более не встречал, – говорит протоиерей Максим Первозванский. — Есть мнение, что этот пост вообще не нужен. Но такая точка зрения не свойственна православию".Разобраться в себеПока перед Рождеством говеют, как и раньше, сорок дней. Но верующие все равно спрашивают: если через два месяца начнется Великий пост, зачем соблюдать Рождественский."Смысл поста не в отказе от еды, а в подготовке к празднику, в том, чтобы христиане обратили внимание на духовную жизнь", — отмечает протоиерей.Да и Церковь может пересмотреть многовековые устои. Такое, хоть и редко, но происходит.Главное же, убежден священник, — приоритеты самих верующих. Важно четко понять, для чего ограничивать себя сорок дней. От этого зависит, чем станет пост — средством духовного роста или очередной диетой.

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь