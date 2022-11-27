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Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/peregovory-1834570021.html
Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров
Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров - РИА Новости, 27.11.2022
Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T14:33
2022-11-27T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
павел зарубин
россия
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией."Россия всегда притягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться. Ошибка украинцев, Володи Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Ну, нельзя предварительно условия выдвигать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим. Вот он выход. Надо в этом направлении двигаться. Ну, надо начать движение для того, чтобы двигаться", - добавил Лукашенко.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
https://ria.ru/20221124/plennye-1834070601.html
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в мире, александр лукашенко, павел зарубин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Россия, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 27.11.2022
 
Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров

Лукашенко заявил, что Киев нарушает классические принципы переговорного процесса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией.
"Россия всегда притягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться. Ошибка украинцев, Володи Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Ну, нельзя предварительно условия выдвигать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 20:42Специальная военная операция на Украине
Украинцы убили российских пленных ради эскалации, заявил Лукашенко
"Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим. Вот он выход. Надо в этом направлении двигаться. Ну, надо начать движение для того, чтобы двигаться", - добавил Лукашенко.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 15:13
Польша будет активнее вытеснять беженцев в Белоруссию, считают в республике
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинРоссияКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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