https://ria.ru/20221127/peregovory-1834570021.html

Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров

Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров - РИА Новости, 27.11.2022

Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать условия для переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:33

2022-11-27T14:33

2022-11-27T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

павел зарубин

россия

киев

украина

ситуация в днр и лнр

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошибкой Киева выдвигать предварительные условия для переговоров с Россией."Россия всегда притягивала руку к переговорам. Резкий поворот Украины "мы не будем". Так это в самом начале! Ну, я сегодня прямо сказал: опять, наверное, не дадут возможности договориться. Ошибка украинцев, Володи Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Ну, нельзя предварительно условия выдвигать", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."Сядьте за стол переговоров, и там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы. Ну, не надо, чтобы убивали свои своих. Ну, кровь у нас одна в жилах течет. Я вижу, что Россия это понимает. Поймет ли это Украина? Ну, в ближайшее время, посмотрим. Вот он выход. Надо в этом направлении двигаться. Ну, надо начать движение для того, чтобы двигаться", - добавил Лукашенко.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.

https://ria.ru/20221124/plennye-1834070601.html

https://ria.ru/20221126/bezhentsy-1834449487.html

россия

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в мире, александр лукашенко, павел зарубин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр