https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834519548.html
NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины - РИА Новости, 27.11.2022
NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
Из 30 стран НАТО 20 уже исчерпали возможности для поставок оружия Украине, написала New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T02:00
2022-11-27T02:00
2022-11-27T08:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
франция
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Из 30 стран НАТО 20 уже исчерпали возможности для поставок оружия Украине, написала New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.Собеседник газеты уточнил, что оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Киеву."Особенно более крупные союзники. Речь идет о Франции, Германии, Италии и Нидерландах", — говорится в публикации.При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит новые поставки вооружений для Украины, но не исключил, что власти могут пересмотреть подход в рамках договоренностей по НАТО.На фоне российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Москва не раз заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российских войск. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия западных стран возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221124/oruzhie-1833963149.html
https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834457362.html
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в мире, киев, украина, франция, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, италия, гуидо крозетто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Франция, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Германия, Италия, Гуидо Крозетто
02:00 27.11.2022 (обновлено: 08:29 27.11.2022)
NYT рассказала, сколько стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
NYT пишет, что 20 из 30 стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину