https://ria.ru/20221127/obstrel-1834591283.html
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:41
2022-11-27T16:41
2022-11-27T16:41
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e431ce6776aba7fe6446048e6bfa7806.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о трех пострадавших."При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что его доставили в городскую больницу.
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c412db8b06160c5c5600adcbea372031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ возросло до четырех