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Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех

Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022

Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:41

2022-11-27T16:41

2022-11-27T16:41

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о трех пострадавших."При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что его доставили в городскую больницу.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика