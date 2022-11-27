Рейтинг@Mail.ru
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/obstrel-1834591283.html
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 27.11.2022
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:41
2022-11-27T16:41
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e431ce6776aba7fe6446048e6bfa7806.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее сообщалось о трех пострадавших."При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что его доставили в городскую больницу.
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c412db8b06160c5c5600adcbea372031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:41 27.11.2022
 
Число раненых при обстреле Кировского района Донецка возросло до четырех

Число раненых при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ возросло до четырех

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до четырех, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
"При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что его доставили в городскую больницу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала