https://ria.ru/20221127/koronavirus-1834568423.html

В Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений

В Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений - РИА Новости, 27.11.2022

В Шанхае прошла демонстрация против антиковидных ограничений

Жители многомиллионного китайского города Шанхая, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против жестких антиковидных ограничений, РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T14:18

2022-11-27T14:18

2022-11-27T14:22

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китай

шанхай

синьцзян-уйгурский автономный район

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ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Жители многомиллионного китайского города Шанхая, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против жестких антиковидных ограничений, осуществляющихся сегодня на территории Китая, сообщил РИА Новости один из жителей города.Один из жителей Шанхая, пожелавший сохранить анонимность, рассказал агентству, что в воскресенье в городе люди вышли на протест против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями. Источник агентства поделился видео с места событий, на котором видно, как на одном из перекрестков города собралась толпа, а также большое количество сотрудников полиции.В последние несколько дней в соцсетях стали появляться видео, предположительно снятые в разных городах Китая, на которых люди скандируют лозунги против жестких антиковидных ограничений и локдаунов. После появления подобные видеоролики быстро удаляются из китайских соцсетей.Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар. Агентство Синьхуа в субботу сообщило, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района проводят тщательное расследование смертельного пожара, и поклялись привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в неисполнении служебных обязанностей.В воскресенье днем студенты университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями, об этом рассказала ранее РИА Новости одна из российских студенток университета, ставшая свидетельницей произошедшего.Китай четвертый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии, за минувший день в стране зарегистрировали 39 791 случая. Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 307 802 случая заражения с симптомами COVID-19, 5 233 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834472053.html

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

китай

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синьцзян-уйгурский автономный район

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Демонстрация против жестких антиковидных ограничений в Шанхае Демонстрация против жестких антиковидных ограничений в Шанхае 2022-11-27T14:18 true PT0M13S

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в мире, китай, шанхай, синьцзян-уйгурский автономный район