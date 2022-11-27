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В Париже подорожает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 27.11.2022
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В Париже подорожает проезд в общественном транспорте
В Париже подорожает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 27.11.2022
В Париже подорожает проезд в общественном транспорте
Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T21:15
2022-11-27T21:16
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иль-де-франс
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.На данный момент цена одного билета на метро и в наземном транспорте составляет 1,90 евро.Сообщается, что также вырастет цена месячного абонемента на проезд в парижском метро – его стоимость увеличится с 75 до 90 евро.Эти меры позволят транспортному оператору получить за год дополнительные 440 миллионов евро, которые, в частности, планируется потратить на увеличение зарплат сотрудников на 5%.Ранее в ноябре в столичном регионе Франции прошла масштабная забастовка работников Автономного управления Парижского транспорта. Было остановлено движение на ряде линий метро и пригородных электричек, нарушено движение автобусов. Работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.
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в мире, париж, иль-де-франс, франция
В мире, Париж, Иль-де-Франс, Франция
21:15 27.11.2022 (обновлено: 21:16 27.11.2022)
 
В Париже подорожает проезд в общественном транспорте

BFMTV: проезд в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс подорожает на 20 процентов

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкВокзал Монпарнас в Париже
Вокзал Монпарнас в Париже - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Вокзал Монпарнас в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.
"С 1 января 2023 года стоимость билета на одну поездку в метро составит 2,30 евро, что означает увеличение на 21%", - сообщил телеканал со ссылкой на документ официального перевозчика региона Иль-де-Франс (IDFM).
На данный момент цена одного билета на метро и в наземном транспорте составляет 1,90 евро.
Сообщается, что также вырастет цена месячного абонемента на проезд в парижском метро – его стоимость увеличится с 75 до 90 евро.
Эти меры позволят транспортному оператору получить за год дополнительные 440 миллионов евро, которые, в частности, планируется потратить на увеличение зарплат сотрудников на 5%.
Ранее в ноябре в столичном регионе Франции прошла масштабная забастовка работников Автономного управления Парижского транспорта. Было остановлено движение на ряде линий метро и пригородных электричек, нарушено движение автобусов. Работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.
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