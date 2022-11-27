https://ria.ru/20221127/frantsiya-1834632401.html

В Париже подорожает проезд в общественном транспорте

В Париже подорожает проезд в общественном транспорте - РИА Новости, 27.11.2022

В Париже подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал... РИА Новости, 27.11.2022

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2022-11-27T21:15

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ПАРИЖ, 27 ноя - РИА Новости. Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.На данный момент цена одного билета на метро и в наземном транспорте составляет 1,90 евро.Сообщается, что также вырастет цена месячного абонемента на проезд в парижском метро – его стоимость увеличится с 75 до 90 евро.Эти меры позволят транспортному оператору получить за год дополнительные 440 миллионов евро, которые, в частности, планируется потратить на увеличение зарплат сотрудников на 5%.Ранее в ноябре в столичном регионе Франции прошла масштабная забастовка работников Автономного управления Парижского транспорта. Было остановлено движение на ряде линий метро и пригородных электричек, нарушено движение автобусов. Работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.

https://ria.ru/20221123/krym-1833681806.html

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Евгения Нефедова

в мире, париж, иль-де-франс, франция