https://ria.ru/20221127/dodon-1834607994.html

Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров

Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров - РИА Новости, 27.11.2022

Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в давлении на прокуроров. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T18:46

2022-11-27T18:46

2022-11-27T18:46

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в давлении на прокуроров.Ранее на сайте Антикоррупционной прокуратуры был опубликован запрос прокуроров о смене меры пресечения Додону с судебного надзора на домашний арест."Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитрарного и срочного приговора",- написал в воскресенье Додон в своем Телеграм-канале.По словам политика, руководство Антикоррупционной прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП)."Власти не могут смириться с тем, что Высшая судебная палата освободила меня из-под домашнего ареста, а потому оспорили это решение. И это несмотря на то, что в данном случае законом подобная процедура для прокурора не предусмотрена, о чём знают даже студенты юридических факультетов'"- добавил Додон.На прошлой неделе коллегия ВСП Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, псрм