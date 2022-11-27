Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/dodon-1834607994.html
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров - РИА Новости, 27.11.2022
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в давлении на прокуроров. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T18:46
2022-11-27T18:46
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
псрм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в давлении на прокуроров.Ранее на сайте Антикоррупционной прокуратуры был опубликован запрос прокуроров о смене меры пресечения Додону с судебного надзора на домашний арест."Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитрарного и срочного приговора",- написал в воскресенье Додон в своем Телеграм-канале.По словам политика, руководство Антикоррупционной прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП)."Власти не могут смириться с тем, что Высшая судебная палата освободила меня из-под домашнего ареста, а потому оспорили это решение. И это несмотря на то, что в данном случае законом подобная процедура для прокурора не предусмотрена, о чём знают даже студенты юридических факультетов'"- добавил Додон.На прошлой неделе коллегия ВСП Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6029842546b4898393aba4863d517a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия, псрм
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия, ПСРМ
18:46 27.11.2022
 
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на прокуроров

Бывший президент Молдавии Додон обвинил власти страны в давлении на прокуроров

© Sputnik /  / Перейти в медиабанкЭкс-президент Игорь Додон
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© Sputnik /
Перейти в медиабанк
Экс-президент Игорь Додон . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в давлении на прокуроров.
Ранее на сайте Антикоррупционной прокуратуры был опубликован запрос прокуроров о смене меры пресечения Додону с судебного надзора на домашний арест.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:45
Додон заявил, что прокуратура Молдавии тайно прослушивала его дом
"Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитрарного и срочного приговора",- написал в воскресенье Додон в своем Телеграм-канале.
По словам политика, руководство Антикоррупционной прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты (ВСП).
"Власти не могут смириться с тем, что Высшая судебная палата освободила меня из-под домашнего ареста, а потому оспорили это решение. И это несмотря на то, что в данном случае законом подобная процедура для прокурора не предусмотрена, о чём знают даже студенты юридических факультетов'"- добавил Додон.
На прошлой неделе коллегия ВСП Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.
В октябре началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Вчера, 08:00
"Нож в спину". Запад предопределил судьбу Молдавии
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкМолдавияПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала