https://ria.ru/20221127/denmateri-1834546676.html

Собянин поздравил матерей с праздником

Собянин поздравил матерей с праздником - РИА Новости, 27.11.2022

Собянин поздравил матерей с праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил матерей с праздником День матери и отметил, что нет никого дороже матери, поздравление опубликовано в Telegram-канале мэра... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T10:55

2022-11-27T10:55

2022-11-27T10:55

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил матерей с праздником День матери и отметил, что нет никого дороже матери, поздравление опубликовано в Telegram-канале мэра столицы."Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама - первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви", - говорится в тексте.Собянин восхитился тем, как мамы справляются с многочисленными заботами. Он добавил, что Москва старается окружить матерей вниманием и заботой.Мэр пожелал мамам крепкого здоровья, добра и благополучия.

https://ria.ru/20221127/prazdnik-1834490734.html

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общество, сергей собянин, москва