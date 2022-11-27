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Собянин поздравил матерей с праздником
Собянин поздравил матерей с праздником - РИА Новости, 27.11.2022
Собянин поздравил матерей с праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил матерей с праздником День матери и отметил, что нет никого дороже матери, поздравление опубликовано в Telegram-канале мэра... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T10:55
2022-11-27T10:55
2022-11-27T10:55
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил матерей с праздником День матери и отметил, что нет никого дороже матери, поздравление опубликовано в Telegram-канале мэра столицы."Этот замечательный праздник проникнут нашей бесконечной благодарностью самому близкому человеку на свете. Мама - первое слово, первая улыбка, первые уроки жизни. Нет никого дороже матери, и нет ничего сильнее материнской любви", - говорится в тексте.Собянин восхитился тем, как мамы справляются с многочисленными заботами. Он добавил, что Москва старается окружить матерей вниманием и заботой.Мэр пожелал мамам крепкого здоровья, добра и благополучия.
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин поздравил матерей с праздником
Мэр Москвы Собянин пожелал мамам крепкого здоровья, добра и благополучия