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В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен - РИА Новости, 27.11.2022
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В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен
В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен - РИА Новости, 27.11.2022
В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен
Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден находить вторую или даже третью работу, чтобы зарабатывать на пропитание и оплату счетов, на фоне кризиса и... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:48
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден находить вторую или даже третью работу, чтобы зарабатывать на пропитание и оплату счетов, на фоне кризиса и роста цен в стране, пишет издание Observer.Издание отмечает, что зачастую выбор учителей падает на такие подработки, как репетиторство, работа в барах и ресторанах или водителем такси. Директора школ сообщают, что даже недавнее повышение учительских зарплат в Британии на 5% не помогает им справляться с тратами на жизнь."Я правда хороший учитель и преподаю предмет, в котором наблюдается нехватка (учителей - ред.). Но я просто не зарабатываю столько, чтобы сводить концы с концами", - рассказал один из преподавателей, который также занимается репетиторством и ремонтом автомобилей.Ранее сообщалось, что половина школ в Англии планирует "катастрофическое" увольнение учителей из-за финансового кризиса.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221126/velikobritaniya-1834373950.html
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великобритания, россия, англия
Великобритания, Россия, Англия
16:48 27.11.2022
 
В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен

В Британии каждый десятый учитель вынужден искать дополнительную работу на фоне роста цен

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден находить вторую или даже третью работу, чтобы зарабатывать на пропитание и оплату счетов, на фоне кризиса и роста цен в стране, пишет издание Observer.
Издание отмечает, что зачастую выбор учителей падает на такие подработки, как репетиторство, работа в барах и ресторанах или водителем такси. Директора школ сообщают, что даже недавнее повышение учительских зарплат в Британии на 5% не помогает им справляться с тратами на жизнь.
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"Я правда хороший учитель и преподаю предмет, в котором наблюдается нехватка (учителей - ред.). Но я просто не зарабатываю столько, чтобы сводить концы с концами", - рассказал один из преподавателей, который также занимается репетиторством и ремонтом автомобилей.
Ранее сообщалось, что половина школ в Англии планирует "катастрофическое" увольнение учителей из-за финансового кризиса.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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