https://ria.ru/20221127/britaniya-1834592227.html

В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен

В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен - РИА Новости, 27.11.2022

В Британии учителя ищут дополнительный заработок из-за роста цен

Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден находить вторую или даже третью работу, чтобы зарабатывать на пропитание и оплату счетов, на фоне кризиса и... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:48

2022-11-27T16:48

2022-11-27T16:48

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англия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Каждый десятый учитель в Великобритании вынужден находить вторую или даже третью работу, чтобы зарабатывать на пропитание и оплату счетов, на фоне кризиса и роста цен в стране, пишет издание Observer.Издание отмечает, что зачастую выбор учителей падает на такие подработки, как репетиторство, работа в барах и ресторанах или водителем такси. Директора школ сообщают, что даже недавнее повышение учительских зарплат в Британии на 5% не помогает им справляться с тратами на жизнь."Я правда хороший учитель и преподаю предмет, в котором наблюдается нехватка (учителей - ред.). Но я просто не зарабатываю столько, чтобы сводить концы с концами", - рассказал один из преподавателей, который также занимается репетиторством и ремонтом автомобилей.Ранее сообщалось, что половина школ в Англии планирует "катастрофическое" увольнение учителей из-за финансового кризиса.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.

https://ria.ru/20221126/velikobritaniya-1834373950.html

https://ria.ru/20221126/konflikt-1834397796.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, россия, англия