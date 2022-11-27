https://ria.ru/20221127/avariya-1834599066.html
Жители Краснодара остались без тепла и горячей воды
Жители Краснодара остались без тепла и горячей воды - РИА Новости, 27.11.2022
Жители Краснодара остались без тепла и горячей воды
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что порядка 7 тысяч жителей региональной столицы остались без электроснабжения и горячей воды в результате аварии,... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T17:30
2022-11-27T17:30
2022-11-27T17:30
происшествия
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краснодар
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КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что порядка 7 тысяч жителей региональной столицы остались без электроснабжения и горячей воды в результате аварии, причины утечки устраняются."Выехал на место ликвидации аварии на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около 7 тысяч краснодарцев. Специалисты доложили, что место утечки теплоносителя найдено. Сейчас аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" меняет поврежденный участок трубопровода", - написал глава города в Telegram-канале.Уточняется, что под отключение попали не только жилые дома, но и социальные объекты."Пока батареи в центре города не станут теплыми, устранение этой коммунальной аварии буду держать на жестком контроле", - добавил Наумов.По словам мэра, подачу тепла и горячей воды коммунальщики обещают возобновить к 22.00 воскресенья.
https://ria.ru/20221127/avariya-1834597283.html
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происшествия, жкх, краснодар
Происшествия, ЖКХ, Краснодар
Жители Краснодара остались без тепла и горячей воды
Мэр Наумов: в Краснодаре семь тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии