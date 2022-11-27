https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html
ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении
ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении - РИА Новости, 27.11.2022
ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении
ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию, заявил генсек организации... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:27
2022-11-27T20:27
2022-11-27T21:37
армения
азербайджан
одкб
станислав зась
здоровье - общество
никол пашинян
ереван
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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию, заявил генсек организации Станислав Зась."Ситуация непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана, там практически ежедневно происходят перестрелки. В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении - а там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, - они в общем-то нашли поддержку у всех государств", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.По его словам, "единственное, чего не удалось достичь (лидерам стран ОДКБ – ред.), - консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась".Зась отметил, что особое внимание на саммите ОДКБ в Ереване было уделено ситуации, которая складывается и в глобальном измерении, и в зоне ответственности ОДКБ во всех трех регионах коллективной безопасности - восточно-европейском, кавказском и центральноазиатском.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не готов подписать представленные на прошедшем 23 ноября саммите к подписанию проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подчеркнул, что документы "недостаточно доработаны".Зась заявлял, что проект решения о предоставлении помощи Армении находится в высокой степени готовности. По его словам, в целом согласован комплекс мероприятий по оказанию помощи Армении в ситуации, связанной с напряженностью на границе Армении и Азербайджана, документ признан в целом подготовленным, готовым, но по ряду позиций нуждается в доработке.Кроме того, он отметил, что решение конфликтов в зоне ответственности организации является общим делом ее членов, а не каждой страны по отдельности."Очень своевременно и адекватно ставится как приоритет (председательства Белоруссии в организации в 2023 году – ред.) урегулирование все существующих конфликтов в зоне ОДКБ. Мы не должны говорить, что это - дело самих государств. Это - наша общая задача, чтобы мы достигли мира в зоне ответственности", - сказал Зась.Он выразил уверенность, что организация будет востребована. "Нет ни капли сомнений в перспективах ОДКБ", - подчеркнул генсек.
https://ria.ru/20221127/odkb-1834633968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, одкб, станислав зась, здоровье - общество, никол пашинян, ереван
Армения, Азербайджан, ОДКБ, Станислав Зась, Здоровье - Общество, Никол Пашинян, Ереван
20:27 27.11.2022 (обновлено: 21:37 27.11.2022)
ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении
Генсек ОДКБ Зась сообщил, что организация предложила целый комплекс мер помощи Армении
МИНСК, 27 ноя - РИА Новости.
ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию
, заявил генсек организации Станислав Зась.
"Ситуация непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана, там практически ежедневно происходят перестрелки. В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении - а там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, - они в общем-то нашли поддержку у всех государств", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, "единственное, чего не удалось достичь (лидерам стран ОДКБ – ред.), - консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась".
Зась отметил, что особое внимание на саммите ОДКБ в Ереване
было уделено ситуации, которая складывается и в глобальном измерении, и в зоне ответственности ОДКБ во всех трех регионах коллективной безопасности - восточно-европейском, кавказском и центральноазиатском.
"Если по-крупному оценивать ситуацию в кавказском регионе, то те тенденции, которые там сейчас формируются, вселяют осторожный оптимизм. Проявляется нацеленность всех участников на достижение мира в регионе: подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокировку транспортного сообщения... По этому пути идут страны региона, что очень хорошо", - констатировал генсек.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что не готов подписать представленные на прошедшем 23 ноября саммите к подписанию проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подчеркнул, что документы "недостаточно доработаны".
Зась заявлял, что проект решения о предоставлении помощи Армении находится в высокой степени готовности. По его словам, в целом согласован комплекс мероприятий по оказанию помощи Армении в ситуации, связанной с напряженностью на границе Армении и Азербайджана, документ признан в целом подготовленным, готовым, но по ряду позиций нуждается в доработке.
Кроме того, он отметил, что решение конфликтов в зоне ответственности организации является общим делом ее членов, а не каждой страны по отдельности.
"Очень своевременно и адекватно ставится как приоритет (председательства Белоруссии в организации в 2023 году – ред.) урегулирование все существующих конфликтов в зоне ОДКБ. Мы не должны говорить, что это - дело самих государств. Это - наша общая задача, чтобы мы достигли мира в зоне ответственности", - сказал Зась.
Он выразил уверенность, что организация будет востребована. "Нет ни капли сомнений в перспективах ОДКБ", - подчеркнул генсек.