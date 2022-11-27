https://ria.ru/20221127/armeniya-1834624520.html

ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении

ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении - РИА Новости, 27.11.2022

ОДКБ предложила комплекс мер помощи Армении

ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию, заявил генсек организации... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:27

2022-11-27T20:27

2022-11-27T21:37

армения

азербайджан

одкб

станислав зась

здоровье - общество

никол пашинян

ереван

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МИНСК, 27 ноя - РИА Новости. ОДКБ предложила целый комплекс мер помощи Армении, в том числе отправку на границу с Азербайджаном миссии, которая оценит ситуацию, заявил генсек организации Станислав Зась."Ситуация непростая, прежде всего на границе Армении и Азербайджана, там практически ежедневно происходят перестрелки. В целом тот комплекс мер, который предлагается со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении - а там меры разные: и политико-дипломатические, и военные, и в том числе направление миссии на эту границу, которая будет реально оценивать ситуацию, - они в общем-то нашли поддержку у всех государств", - сказал Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.По его словам, "единственное, чего не удалось достичь (лидерам стран ОДКБ – ред.), - консолидированной оценки той ситуации, которая там сложилась".Зась отметил, что особое внимание на саммите ОДКБ в Ереване было уделено ситуации, которая складывается и в глобальном измерении, и в зоне ответственности ОДКБ во всех трех регионах коллективной безопасности - восточно-европейском, кавказском и центральноазиатском.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не готов подписать представленные на прошедшем 23 ноября саммите к подписанию проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Армении, подчеркнул, что документы "недостаточно доработаны".Зась заявлял, что проект решения о предоставлении помощи Армении находится в высокой степени готовности. По его словам, в целом согласован комплекс мероприятий по оказанию помощи Армении в ситуации, связанной с напряженностью на границе Армении и Азербайджана, документ признан в целом подготовленным, готовым, но по ряду позиций нуждается в доработке.Кроме того, он отметил, что решение конфликтов в зоне ответственности организации является общим делом ее членов, а не каждой страны по отдельности."Очень своевременно и адекватно ставится как приоритет (председательства Белоруссии в организации в 2023 году – ред.) урегулирование все существующих конфликтов в зоне ОДКБ. Мы не должны говорить, что это - дело самих государств. Это - наша общая задача, чтобы мы достигли мира в зоне ответственности", - сказал Зась.Он выразил уверенность, что организация будет востребована. "Нет ни капли сомнений в перспективах ОДКБ", - подчеркнул генсек.

https://ria.ru/20221127/odkb-1834633968.html

https://ria.ru/20221127/odkb-1834574185.html

армения

азербайджан

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

армения, азербайджан, одкб, станислав зась, здоровье - общество, никол пашинян, ереван