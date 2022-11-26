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Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису - РИА Новости, 26.11.2022
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Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису
Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису - РИА Новости, 26.11.2022
Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису
Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:44
2022-11-26T23:56
в мире
мария захарова
цены на нефть
владимир путин
россия
европа
сша
евросоюз
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ."Они [европейские лидеры. — Прим. ред.) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу", — отметила она.По словам дипломата, теперь лидерам Евросоюза нужно убедить своих граждан, что это не просто хорошо и правильно, а что это в их же интересах. Это проверка на демократию, добавила она.Кроме того, Захарова с иронией заявила, что европейские политики "отлично поработали" в энергетической сфере."Северный поток" и "Северный поток —2". Речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, &lt;...&gt; это зона их ответственности", — напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html
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в мире, мария захарова, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, нато, северный поток, балтийское море, александр новак
В мире, Мария Захарова, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Европа, США, Евросоюз, НАТО, Северный поток, Балтийское море, Александр Новак
23:44 26.11.2022 (обновлено: 23:56 26.11.2022)
 
Захарова: европейские лидеры привели ЕС к энергетическому кризису

Представитель МИД России Захарова: европейские лидеры сами подоткнули ЕС к энергокризису

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.
"Они [европейские лидеры. — Прим. ред.) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу", — отметила она.
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Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар
По словам дипломата, теперь лидерам Евросоюза нужно убедить своих граждан, что это не просто хорошо и правильно, а что это в их же интересах. Это проверка на демократию, добавила она.
Кроме того, Захарова с иронией заявила, что европейские политики "отлично поработали" в энергетической сфере.
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Вчера, 22:17
В США предупредили о "смертоносных последствиях" решения Байдена для Европы
"Северный поток" и "Северный поток —2". Речь идет о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО, <...> это зона их ответственности", — напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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Президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
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СМИ: лимит цен на российскую нефть навредит не только Москве, но и ЕС
 
В миреМария ЗахароваЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияЕвропаСШАЕвросоюзНАТОСеверный потокБалтийское мореАлександр Новак
 
 
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